Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y de fuertes vientos

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó para este sábado una jornada de altas temperaturas, con algunas nubes cubriendo el cielo y fuertes ráfagas de viento.

La máxima estimada es de 32 grados, mientras que la mínima alcanzó los 16°. Además, se aguarda un día parcialmente nublado, con la posibilidad de disfrutar del sol durante la siesta.

Por otro lado, y tal como viene ocurriendo en los últimos días, el viento no deja de ser protagonista, ya que se anunció ráfagas del sector sur a 70 kilómetros por hora.