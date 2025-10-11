Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y de fuertes vientos

Tiempo en Alta Gracia: jornada de calor y cielo despejado
El jueves se presenta con cielo despejado, viento norte y una máxima que alcanzará los 29 °C. El fin de semana podría llegar con tormentas aisladas.
Tal como viene ocurriendo en los últimos días, las fuertes ráfagas serán nuevamente protagonista de esta jornada que prevé temperaturas superiores a los 30 grados.
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó para este sábado una jornada de altas temperaturas, con algunas nubes cubriendo el cielo y fuertes ráfagas de viento.
La máxima estimada es de 32 grados, mientras que la mínima alcanzó los 16°. Además, se aguarda un día parcialmente nublado, con la posibilidad de disfrutar del sol durante la siesta.
Por otro lado, y tal como viene ocurriendo en los últimos días, el viento no deja de ser protagonista, ya que se anunció ráfagas del sector sur a 70 kilómetros por hora.
Cielo despejado, temperaturas que rozan los 28 °C y una jornada ideal para actividades al aire libre marcan el día en Alta Gracia.
Con una máxima de 21 °C y cielo completamente despejado, Alta Gracia disfruta de un lunes ideal. El buen tiempo continuará durante los próximos días, con temperaturas que llegarán a los 30 °C hacia el fin de semana.
El día arranca con cielo despejado y temperaturas en ascenso que rondarán los 32 °C. Sin embargo, rige una advertencia amarilla por tormentas fuertes para la tarde y la noche.
El jueves se presenta con cielo despejado y máxima prevista de 27°. El fin de semana llegará con calor intenso y luego un brusco descenso.
El clima en Paravachasca arranca nublado y con chaparrones este miércoles. Se viene un ascenso marcado: calor extremo el sábado y un domingo fresco y ventoso.
