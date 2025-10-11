Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y de fuertes vientos

Tal como viene ocurriendo en los últimos días, las fuertes ráfagas serán nuevamente protagonista de esta jornada que prevé temperaturas superiores a los 30 grados.

Sociedad11 de octubre de 2025 Redacción SN
Clima 2025 CALOR (1P)
Clima 2025 CALOR (1P)

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó para este sábado una jornada de altas temperaturas, con algunas nubes cubriendo el cielo y fuertes ráfagas de viento.

La máxima estimada es de 32 grados, mientras que la mínima alcanzó los 16°. Además, se aguarda un día parcialmente nublado, con la posibilidad de disfrutar del sol durante la siesta.

Por otro lado, y tal como viene ocurriendo en los últimos días, el viento no deja de ser protagonista, ya que se anunció ráfagas del sector sur a 70 kilómetros por hora.

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-09 at 8.00.30 PM

Tissera en Alta Gracia: “Las cooperativas construyen un mundo mejor”

Redacción SN
Locales09 de octubre de 2025

El candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria disertó este jueves en un encuentro organizado por la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, encuentro en el participó en su calidad de dirigente de la economía social como jefe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email