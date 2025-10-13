San Marcos Sierras: detienen a un "Gurú" por presunta trata de personas

Alta Gracia: madrugada violenta, cuchillo en mano y una detenida
Una mujer de 31 años fue aprehendida tras intentar agredir con un cuchillo a su expareja. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y fue intervenido por la Patrulla Preventiva.
Gendarmería Nacional arrestó a un hombre en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Quedó alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa.Policiales13 de octubre de 2025 SN
(SN; Córdoba) Un líder espiritual fue detenido en San Marcos Sierras por Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación por presunta trata de personas, según confirmaron fuentes oficiales.
El operativo se realizó tras una serie de averiguaciones del Equipo Antitrata de Personas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba”, que permitió ubicar al hombre y concretar su detención de manera segura.
Luego de la aprehensión, el detenido fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 1 “Bouwer”, donde permanecerá a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, que instruye la causa bajo la Ley 26.364.
Desde Gendarmería destacaron que la intervención busca garantizar el seguimiento de la investigación y la protección de posibles víctimas, manteniendo la coordinación con la Justicia Federal para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, fue detenido en Entre Ríos y será sometido a peritajes psiquiátricos. La Justicia intenta determinar qué ocurrió con el remisero que lo llevó a Córdoba.
El accidente se produjo en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde el conductor de 36 años impactó a dos camionetas y un automóvil.
La camioneta había sido robada en 2024 en Villa Ciudad de América. Tras una investigación conjunta, fue hallada en la provincia de La Rioja.
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.
El siniestro ocurrió en la intersección de Illia y Padre Viera. Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.
Así lo decidió la Cámara Nacional Electoral, pese a que el Juez Ramos Padilla lo había negado ya que la impresión de las boletas implica un gasto millonario para el Estado.
Su nombre es Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y fue sustraído por su padre Pablo Laurta, quien es sospechado de haber cometido un doble femicidio en la localidad de Villa Serrana.
La construcción del edificio de 75 metros cuadrados estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio y fue diseñada para brindar un espacio funcional y accesible a la comunidad.
El femicida fue capturado en Concordia cuando intentaba fugarse a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, fue hallado sano y salvo.