San Marcos Sierras: detienen a un "Gurú" por presunta trata de personas

(SN; Córdoba) Un líder espiritual fue detenido en San Marcos Sierras por Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación por presunta trata de personas, según confirmaron fuentes oficiales.

El operativo se realizó tras una serie de averiguaciones del Equipo Antitrata de Personas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba”, que permitió ubicar al hombre y concretar su detención de manera segura.

Luego de la aprehensión, el detenido fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 1 “Bouwer”, donde permanecerá a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, que instruye la causa bajo la Ley 26.364.

Desde Gendarmería destacaron que la intervención busca garantizar el seguimiento de la investigación y la protección de posibles víctimas, manteniendo la coordinación con la Justicia Federal para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.