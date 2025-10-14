Alta Gracia: El gobierno analiza volver a cobrar entrada en Colectividades

(SN; Alta Gracia) Iván Poletta fue confirmado como presidente de la comisión organizadora del 37º Encuentro Anual de Colectividades, cuya conformación se realizó este lunes en la Casa de la Cultura, con la presencia de autoridades municipales, entre ellas el intendente Marcos Torres Lima.

La nueva comisión comenzó a delinear el trabajo de cara a la próxima edición del tradicional evento, que se desarrollará en los primeros días de febrero. Según adelantó Poletta, la propuesta mantiene como premisa la entrada libre y gratuita, aunque se analizan alternativas para afrontar los costos derivados de los derechos de reproducción musical y otros tributos vinculados a los espectáculos públicos.

El presidente de la comisión explicó que en la edición anterior se registraron dificultades en las negociaciones con entidades como Sadaic, lo que generó un incremento en el presupuesto general. “Queremos sostener la gratuidad del evento, sin afectar la calidad artística ni el acceso de las familias”, señaló.

Poletta adelantó además que la edición 2025 contará con cinco noches de programación y buscará repetir la experiencia del predio ampliado que tuvo gran convocatoria el año pasado. “El objetivo es mantener una oferta diversa, con artistas locales y provinciales, y una propuesta cultural y gastronómica amplia”, agregó.

Por último, el dirigente indicó que este podría ser su último año al frente de la comisión, y valoró la posibilidad de que nuevas generaciones se incorporen a la organización. “Es importante dar paso a otras ideas y miradas, porque eso enriquece y fortalece a la fiesta”, expresó.