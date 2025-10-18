Schiaretti: "No nos acostumbremos a que nos metan la mano en el bolsillo con las retenciones"

El candidato a diputado nacional de Córdoba, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), desarrolló una intensa agenda de campaña en el sur sur provincial, recorriendo los departamentos General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

Cumplió con agenda en las ciudades de Huinca Renancó y Laboulaye, en donde mantuvo reuniones con empresarios de la región, dirigentes y militantes, y realizó conferencias de prensa.

El exgobernador provincial remarcó: "No nos acostumbremos a que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo con las retenciones" y destacó que no queden dudas de que "voy a ir al Congreso de la Nación para defender a Córdoba y al interior productivo, que es el motor que empuja a la Argentina hacia adelante. Por eso las retenciones deben ser cero y permanentes, eso permitirá fortalecer a nuestros productores y generar empleo. Por eso mi primer proyecto de ley que presentaré será la baja de las retenciones, porque son el impuesto más regresivo" y agregó que "175.000 millones de dólares se llevaron las retenciones en 20 años".

Este sábado, Schiaretti recorrerá Río Cuarto, donde mantendrá una reunión con productores al mediodía, y por la tarde brindará una conferencia de prensa y cerrará con un acto en barrio Alberdi, acompañado del gobernador Martín Llaryora, candidatos, dirigentes y militantes.