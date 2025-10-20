Amenaza Nacro: "Si yo hablo, se cae el país mañana", dijo Fred Machado

(SN; Buenos Aires) Fred Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, generó una nueva controversia al advertir que posee información sensible sobre funcionarios del Gobierno y que podría “hacer caer al país” si decide revelarla. La amenaza se conoció tras la publicación de una entrevista concedida desde su domicilio en Viedma, días antes de su traslado definitivo a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafas. Su extradición fue confirmada por Interpol y tiene fecha para el 5 de noviembre.

Durante la entrevista de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, Machado aseguró: “Si hablo, se cae el país”. Además, apuntó directamente a funcionarios del círculo del Presidente, incluyendo al secretario Santiago Caputo, y criticó a Espert por haber negado públicamente el vínculo con él. Según el narco, ya había advertido a Espert en marzo de 2021 sobre posibles riesgos para su campaña y su persona.

El financista también implicó a figuras políticas de relevancia nacional y provincial, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Respecto de Bullrich, Machado afirmó que existieron transferencias millonarias a empresas vinculadas a la campaña presidencial de 2023 y que los informes sobre su actividad delictiva fueron ignorados por la ministra. En cuanto a Weretilneck, lo vinculó a negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas a través de un supuesto testaferro.

En la entrevista, Machado intentó minimizar la gravedad de los cargos en Estados Unidos: “No es droga, es plata”. La conversación se produjo pocas horas antes de que un operativo policial lo trasladara desde su arresto domiciliario en Viedma hacia la cárcel local, como paso previo a su extradición.

Pese a las acusaciones y el escándalo mediático, Javier Milei defendió a Espert, asegurando que los vínculos con Machado fueron parte de una campaña de difamación y que el excandidato “no respondió de manera correcta” en su momento.

El caso vuelve a poner el foco en la relación entre financistas, campañas políticas y el alcance de investigaciones judiciales, justo a pocos días de elecciones y con una figura clave como Machado próxima a enfrentar la justicia estadounidense.