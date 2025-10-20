Amenaza Nacro: "Si yo hablo, se cae el país mañana", dijo Fred Machado

Córdoba: Schiaretti a los jóvenes. “No se dejen robar el futuro”
“En esta elección hay algo muy importante en juego: el futuro de cada uno de ustedes. No dejen que les roben el futuro, ", dijo el primer candidato a diputado de Provincias Unidas
Machado, financista de José Luis Espert, advirtió que conoce información sensible sobre funcionarios y amenaza con revelar más antes de su extradición a Estados Unidos el 5 de noviembre.
(SN; Buenos Aires) Fred Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, generó una nueva controversia al advertir que posee información sensible sobre funcionarios del Gobierno y que podría “hacer caer al país” si decide revelarla. La amenaza se conoció tras la publicación de una entrevista concedida desde su domicilio en Viedma, días antes de su traslado definitivo a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafas. Su extradición fue confirmada por Interpol y tiene fecha para el 5 de noviembre.
Durante la entrevista de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, Machado aseguró: “Si hablo, se cae el país”. Además, apuntó directamente a funcionarios del círculo del Presidente, incluyendo al secretario Santiago Caputo, y criticó a Espert por haber negado públicamente el vínculo con él. Según el narco, ya había advertido a Espert en marzo de 2021 sobre posibles riesgos para su campaña y su persona.
El financista también implicó a figuras políticas de relevancia nacional y provincial, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Respecto de Bullrich, Machado afirmó que existieron transferencias millonarias a empresas vinculadas a la campaña presidencial de 2023 y que los informes sobre su actividad delictiva fueron ignorados por la ministra. En cuanto a Weretilneck, lo vinculó a negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas a través de un supuesto testaferro.
En la entrevista, Machado intentó minimizar la gravedad de los cargos en Estados Unidos: “No es droga, es plata”. La conversación se produjo pocas horas antes de que un operativo policial lo trasladara desde su arresto domiciliario en Viedma hacia la cárcel local, como paso previo a su extradición.
Pese a las acusaciones y el escándalo mediático, Javier Milei defendió a Espert, asegurando que los vínculos con Machado fueron parte de una campaña de difamación y que el excandidato “no respondió de manera correcta” en su momento.
El caso vuelve a poner el foco en la relación entre financistas, campañas políticas y el alcance de investigaciones judiciales, justo a pocos días de elecciones y con una figura clave como Machado próxima a enfrentar la justicia estadounidense.
El exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), junto al gobernador Martín Llaryora, encabezó un acto de campaña el sábado por la noche, en pleno corazón de barrio Alberdi, Río Cuarto.
Viaje de lujo de 5 altos funcionarios de Cancillería de Milei al Caribe. Pasajes en primera clase de u$s10.000 y hotel de u$s 600 la noche en plena austeridad desatan polémica.
En otra presentación pública del Presidente en campaña sin personas que concurran a apoyarlo, una mujer le gritó "kukardo de mierda". Sin embargo el mandatario culpó al kirchnerismo.
El candidato a diputado nacional de Córdoba desarrolló una intensa agenda de campaña en el sur sur provincial, recorriendo los departamentos General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.
En pleno centro -junto al histórico edificio municipal- los rastros de la metralla golpista de 1955 aún reclaman el reconocimiento a la resistencia popular en defensa de la democracia.
Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.