Con dedicatoria: Milei agradeció a Bessent y destacó el apoyo económico de EE.UU

(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su mensaje de felicitación luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, y destacó la ayuda económica recibida por la Argentina de parte de la administración de Donald Trump.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario escribió: “Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo”. El mensaje fue publicado minutos antes de una entrevista televisiva en la señal A24.

Milei celebró el resultado electoral al sostener que “esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”.

En otro tramo de su publicación, el jefe de Estado afirmó: “La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad”.

Thank you, Secretary @SecScottBessent, for your kind words and unwavering support. This resounding victory for La Libertad Avanza is a triumph of the Argentine people's unyielding spirit for freedom, prosperity, and the defeat of the socialist scourge that has plagued our nation… https://t.co/OTWISIZl5r — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

El mandatario también subrayó el vínculo entre ambos países y la orientación de su política económica: “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa”.

Por último, Milei cerró su mensaje con una expresión de unidad y una referencia a su lema de gestión: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”.

Bessent había felicitado al mandatario libertario horas antes, señalando en redes sociales: “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

El expresidente Donald Trump también se había pronunciado el domingo por la noche, destacando el resultado electoral: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.