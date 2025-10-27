Elecciones 2025: principales resultados en Santa María

(Alta Gracia; SN).- Como en toda la provincia, la elección legislativa en el Departamento Santa María consolidó un escenario polarizado entre la La Libertad Avanza (LLA) y Provincias Unidas (PU). La tercera fuerza en discordia a nivel departamental fue Defendamos Córdoba, de Natalia de la Sota, que si bien no logró triunfar en ningún circuito, se mantuvo consistentemente como la tercera opción más votada.

Análisis por Localidades Principales

Alta Gracia: En la localidad más poblada del departamento, LLA se impuso con claridad, obteniendo el 41,33% de los votos. PU fue su principal contendiente con un 30,65% , mientras que Defendamos Córdoba quedó en un distante tercer lugar con el 8,68%.

Despeñaderos: Esta localidad presentó un resultado inverso. Con la intednenta Carolina Basualdo candidata a diputadsa nacional, Provincias Unidas logró la victoria con un contundente 46,71%, frente a un 36,18% de LLA. El Partido Libertario, con un 3,17%, superó levemente a la Unión Cívica Radical (3,01%) por el tercer puesto.

Malagueño: En una de las contiendas más reñidas, PU se alzó con un triunfo ajustado sobre LLA. La alianza obtuvo el 37,85% contra un 35,06% de su rival más directo. Defendamos Córdoba se ubicó tercera con el 7,72%.

Anisacate: LLA retomó el liderazgo en esta localidad, consiguiendo el 41,66% de los votos. PU fue la segunda fuerza con un 28,71% y Defendamos Córdoba nuevamente tercera con un 7,72%.

San Nicolás: En una de las victorias más holgadas para LLA, la alianza alcanzó el 47,10% de los votos. PU se ubicó segunda con un 26,91% y Defendamos Córdoba tercera con un 7,71%.

Potrero de Garay: LLA logró una victoria contundente con el 48,04%, dejando en segundo lugar a PU, que obtuvo un 23,87%.

Villa Parque Santa Ana: Con una importante cantidad de votos, LLA se impuso con el 40,31% sobre PU, que consiguió un 34,10%.

Toledo: En otra localidad clave por su volumen de electores, LLA se alzó con la victoria obteniendo el 42,16%. APU fue la segunda fuerza con un 30,11% .

Otras Localidades y Resultados Destacados

La Rancherita y Lozada se destacaron como bastiones sólidos para PU, donde la alianza superó el 45% de los votos, duplicando en el primer caso la intención de voto de LLA.

Localidades como Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, La Serranita, José de la Quintana y Monte Ralo mostraron una clara preponderancia de LLA, que en todas ellas superó el 38% de los votos, llegando a casi el 50% en Monte Ralo.

El Partido Libertario se consolidó como la cuarta fuerza política en varias localidades, e incluso llegó a ocupar el tercer puesto en circuitos como Villa Del Prado y Los Cedros.

La Unión Cívica Radical (UCR) mostró su mejor desempeño relativo en Rafael García, donde logró un 9,90% de los votos, ubicándose como la tercera fuerza más votada en esa localidad.