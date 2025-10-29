Alta Gracia: funcionarios destacaron beneficios de la Ley de Promoción Industrial

Alta Gracia: llega una nueva edición de La Noche de las Pizzas 2×1”
Esta iniciativa conjunta entre el municipio y el Centro de Comercio busca promover el sector gastronómico de la ciudad.
El encuentro estuvo dirigido a empresarios y trabajadores del sector, quienes fueron convocados por el municipio y la provincia para dialogar sobre los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.Municipales29 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado martes 28/10 en el Cine Teatro Monumental Sierras, un grupo de funcionarios y representantes del sector industrial presentaron una serie de beneficios comprendidos en la Ley Promoción Industrial.
Del encuentro participó el secretario de Industria, Comercio y Modernización del Estado, Maximiliano Caminada, quien destacó la importancia de contar con herramientas que permitan potenciar al sector privado con su consiguiente impacto en la generación empleo y el desarrollo productivo regional. En ese sentido hizo hincapié cuando mencionó el desarrollo de Parques Industriales, la gestión permanente de capacitaciones para generar mayor mano de obra calificada, entre otras.
Junto a Caminada estuvieron presentes el secretario de Industria de Córdoba, Ignacio Tovo, y la directora de Promoción Industrial Paula Martelossi.
El Registro Civil de Alta Gracia funcionará en horario extendido este sábado y domingo, permitiendo a los vecinos retirar su DNI y resolver consultas vinculadas con las elecciones legislativas.
Durante una semana, Alta Gracia reunió a más de 400 deportistas de todo el país para disputar el torneo más importante de handball de Argentina, con Sedalo y S.A.G. Villa Ballester como campeones.
El barrio Tres Gracias celebró la inauguración de su nueva plaza, un espacio recreativo logrado junto al municipio a través del programa “Servicios Públicos en Tu Barrio”.
La ciudad recibió de parte del gobierno provincial nuevo equipamiento destinado a fortalecer el accionar de seguridad correspondiente a la Guardia Local de Prevención y Convivencia.
La primera actividad se desarrolló en Casa Abierta, del barrio Villa Oviedo y los encuentros se extenderán hasta el próximo sábado 18 de octubre.
La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de las localidades, mientras que Provincias Unidas triunfó en distritos clave como Despeñaderos y Malagueño.
Excitado por los resultados electorales, el Gobierno avanza con su reforma laboral, redefine la relación entre empleadores y trabajadores, legaliza el monotributo como forma de empleo y amplía la precarización.
La diputada nacional, quien renovó su banca en las elecciones legislativas del pasado domingo, le comunicó al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que dejó su antiguo bloque llamado Encuentro Federal por el actual, con el que busca "cumplir con la palabra y continuar en el camino de la coherencia".
Luego del triunfo electoral de la Libertad Avanza del pasado domingo, el presidente convocó a un grupo de mandatarios provinciales con la intención de discutir los proyectos de reformas que impulsa para los próximos meses.