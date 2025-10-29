Alta Gracia: funcionarios destacaron beneficios de la Ley de Promoción Industrial

El encuentro estuvo dirigido a empresarios y trabajadores del sector, quienes fueron convocados por el municipio y la provincia para dialogar sobre los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.

Municipales29 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-29 at 10.29.42 AM

(SN; Alta Gracia) El pasado martes 28/10 en el Cine Teatro Monumental Sierras, un grupo de funcionarios y representantes del sector industrial presentaron una serie de beneficios comprendidos en la Ley Promoción Industrial.

El encuentro estuvo dirigido a empresarios del sector, quienes pudieron conocer las oportunidades que brinda este proyecto de ley.

Del encuentro participó el secretario de Industria, Comercio y Modernización del Estado, Maximiliano Caminada, quien destacó la importancia de contar con herramientas que permitan potenciar al sector privado con su consiguiente impacto en la generación empleo y el desarrollo productivo regional. En ese sentido hizo hincapié cuando mencionó el desarrollo de Parques Industriales, la gestión permanente de capacitaciones para generar mayor mano de obra calificada, entre otras.

Junto a Caminada estuvieron presentes el secretario de Industria de Córdoba, Ignacio Tovo, y la directora de Promoción Industrial Paula Martelossi.

