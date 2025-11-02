Alta Gracia: un hombre muere en un automóvil devorado por las llamas

(ALTA GRACIA, SN; 2 de Noviembre de 2025).- La Autovía 5 fue el escenario de una tragedia envuelta en interrogantes durante la madrugada de este domingo. Un hombre -cuya identidad aún no ha sido establecida- perdió la vida en circunstancias que, por el momento, resultan las autoridades están investigando. Todo lo que queda en el kilómetro 8 es un automóvil calcinado y la columna de hormigón de una pasarela peatonal como mudo testigo.

A las 02:40 horas, la tranquilidad de la noche se rompió con un llamado de emergencia al 911 que reportaba un vehículo en llamas. El personal de la U.R.D. Santa María se dirigió de inmediato al lugar, encontrándose con un panorama dantesco.

"Ante un llamado recibido a la línea de emergencias 911, se comisionó de inmediato un móvil policial al lugar, donde por causas a establecer, aparentemente el vehículo colisionó contra la columna de hormigón central de la pasarela peatonal ubicada sobre la mencionada ruta", reza el parte policial.

Se trataba de un Peugeot Partner, totalmente consumido por el fuego. El impacto, y el incendio, fueron de tal magnitud que el conductor fue hallado sin vida, atrapado en el interior del habitáculo.

Las autoridades policiales trabajan en determinar la identidad de la víctima. Por el momento, el único dato la aporta el dominio del vehículo, radicado a nombre de un hombre en la ciudad de Córdoba.

¿Impacto, fuego o ambos? La incógnita sin resolver



La clave del misterio reside en la secuencia de los hechos. El informe oficial indica que el vehículo aparentemente colisionó, pero no existen certezas sobre si el incendio fue posterior al choque, consecuencia directa de este, o si se desató antes o durante el presunto impacto.

¿Qué causó la colisión? ¿Una maniobra brusca? ¿Una falla mecánica? ¿Intervino otro vehículo?

¿Por qué se incendió de forma total? La ferocidad de las llamas borró cualquier pista superficial sobre la mecánica del accidente.

¿El conductor estaba inconsciente antes del impacto?

En el lugar trabajaron arduamente los Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, que lograron sofocar las llamas, y los servicios de emergencia, junto a personal policial. Ahora, la tarea más difícil recae en los peritos: descifrar cómo un simple viaje terminó en una escena de tan dramático desenlace.

Las autoridades mantienen absoluto hermetismo mientras se realizan las pericias forenses y mecánicas para intentar reconstruir las últimas y fatales horas del conductor.