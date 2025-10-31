Renunció Guillermo Francos ante "persistentes trascendidos"

Interna: después del baile en el balcón, Cristina apuntó contra Kicillof
La expresidenta publicó un texto en redes para analizar la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y cuestionó la estrategia del gobernador bonaerense.
El saliente jefe de Gabinete emitió un comunicado dirigido al Presidente en el que adjudica su decisión ante “persistentes trascendidos” que especulaban su renuncia. Agradeció la oportunidad y allanó el camino para Manuel Adorni.Política31 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) Este viernes, el jefe de Gabinete Guillermo Francos renunció a su cargo tras emitir una carta dirigida al presidente Javier Milei, la cual fue difundida en su cuenta de X y en la que apuntó a los "persistentes trascendidos" sobre su salida y los posibles reemplazos.
La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.
Esta agencia (NA) había adelantado que el vocero presidencial, Manuel Adorni, es su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de Interior.
En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia" tras los comicios.
"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó el funcionario saliente.
Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".
"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", concluyó.
El Gobierno afrontará un vencimiento de intereses del acuerdo firmado por la gestión de Mauricio Macri en 2018. Las reservas volverán a caer tras el pago.
