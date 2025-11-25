Anisacate: reclaman al municipio por falta de agua en barrio Los Algarrobos

(SN; Anisacate) Este martes, SN se hizo eco de una problemática urgente por la que están atravesando los vecinos de barrio Los Algarrobos, en la localidad de Anisacate, donde se encuentran sin agua potable.

La situación es urgente y aún no tienen respuesta desde el municipio. Según precisaron los vecinos hace más de una semana que están sin agua en este sector de la localidad, donde conviven alrededor de 150 familias.

En esta jornada con más de 30 grados, ante la falta de respuestas del municipio, los vecinos reclaman por este servicio vital para la ciudadanía. En algunos casos se trata de vecinos con discapacidad, por lo que la cuestión es de suma urgencia.

Cabe recordar que no es la primera vez que los vecinos de barrio Los Algarrobos enfrentan este problema. Durante enero de este año ocurrió el mismo problema y también debieron recurrir a reclamos constantes para que el Municipio acuda a una solución.