Femicidio de Agostina: detienen a la dueña del Ford Ka y suman tres imputados

ANDREANI, Soledad 202606

(Córdoba; SN; con información de LaVoz.com).- La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este fin de semana con la detención de la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente asesinada en la ciudad de Córdoba. Con esta medida, ya son tres las personas privadas de la libertad en una causa que continúa ampliándose.

Soledad Andreani había quedado bajo la lupa de los investigadores luego de que se comprobara que el vehículo de su propiedad fue utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Según la investigación, el automóvil aparece en registros y cámaras de seguridad vinculados a los movimientos posteriores al asesinato de la joven de 14 años. En declaraciones periodísticas previas a su detención, la mujer -expareja de Barrelier- se ha declarado inocente del delito que ahora se le endilga.

La causa avanzó a partir de distintos peritajes y testimonios que llevaron a los fiscales a profundizar la hipótesis de que otras personas pudieron haber colaborado en el encubrimiento o en la logística posterior al crimen. La familia de Agostina y su representación legal venían reclamando que se investigara el papel de la dueña del vehículo, al considerar que habría realizado un aporte relevante para ocultar evidencias.

El Ford Ka negro se transformó en una de las piezas centrales de la investigación. Peritajes y allanamientos realizados durante los últimos días buscaron reconstruir el recorrido del automóvil y determinar qué participación tuvieron las personas vinculadas a su utilización. Incluso se investigó el lavado del vehículo luego de los hechos, un dato considerado relevante por la fiscalía.

Mientras tanto, Claudio Barrelier continúa detenido e imputado por el femicidio de Agostina. Los investigadores no descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y el análisis de pruebas reunidas durante las últimas semanas.