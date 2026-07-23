La Falda: hallaron dos personas muertas sobre las vías del Tren de las Sierras

(La Falda; SN) – Dos personas fueron encontradas sin vida durante la mañana de este jueves sobre las vías del Tren de las Sierras, a la altura de la localidad de La Falda.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, se trataría de dos personas en situación de calle que habrían sido alcanzadas por una formación ferroviaria. Sin embargo, tanto sus identidades como la mecánica del episodio todavía deberán ser establecidas por la investigación.

Efectivos de la Policía de Córdoba y dotaciones de Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo en el sector y preservaron el lugar para permitir el trabajo de los peritos.

La investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que ordenó las primeras medidas para identificar a las víctimas, establecer el horario en que se produjeron las muertes y determinar si efectivamente fueron arrolladas por el tren.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades ni mayores precisiones sobre las circunstancias del episodio. La investigación permanece abierta y se aguardan los resultados de las pericias.