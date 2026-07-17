Cinco heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba desde Laboulaye a Buenos Aires

El viento volcó un colectivo que viajaba desde Laboulaye a Buenos Aires

(Alta Gracia; SN) Un colectivo de larga distancia que había partido desde Laboulaye, en el sur de Córdoba, con destino a la Ciudad de Buenos Aires volcó durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Carmen de Areco.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió cuando el micro atravesaba el puente sobre el arroyo La Guardia. Los primeros testimonios indican que una fuerte ráfaga de viento habría desestabilizado el vehículo, provocando que el conductor perdiera el control y terminara sobre la banquina.

Como consecuencia del vuelco, cinco personas resultaron heridas, entre ellas los dos choferes, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal Nuestra Señora de Areco para recibir atención médica.

"Una ráfaga de viento nos hizo volcar"

Tras el accidente, uno de los pasajeros relató cómo fueron los instantes previos al vuelco.

"Estábamos subiendo al puente y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar", contó Maximiliano en declaraciones al canal TN.

El hecho movilizó a efectivos policiales, personal sanitario y equipos de emergencia, que trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes del colectivo y asegurar la zona.

Tránsito interrumpido

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción del vehículo, la Ruta Nacional 7 permanecía con circulación restringida.

En el operativo intervino personal de la Policía Vial de San Andrés de Giles y de Corredores Viales, que trabajó para ordenar el tránsito y determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.