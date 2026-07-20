Femicidio de Punilla: tenía una condena por violencia de género y mató a su expareja

(Santa María de Punilla; SN) Una mujer de 25 años fue asesinada durante la mañana de este lunes en Santa María de Punilla. Por el crimen fue detenido su expareja, un hombre de 40 años que ya había sido condenado por ejercer violencia de género contra la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 en una vivienda del barrio Centro. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, ambos habrían comenzado una discusión y el hombre la habría golpeado y atacado con un arma blanca.

La madre de la joven, quien vive en las inmediaciones, escuchó los gritos y salió a pedir ayuda. Cuando llegó hasta la casa encontró a su hija tendida en la calle, ensangrentada y sin vida.

La Policía de Córdoba secuestró un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque. El sospechoso escapó del lugar, pero fue localizado y aprehendido poco después.

Según la información difundida, quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura penal correspondiente al femicidio.

La violencia ya había llegado a la Justicia

Uno de los elementos centrales de la investigación es que el detenido contaba con una condena de ejecución condicional por hechos de violencia de género cometidos contra la misma mujer.

Al tratarse de una pena condicional, el acusado no se encontraba cumpliendo prisión efectiva. Hasta el momento no se informó si existía una prohibición de acercamiento, qué medidas de protección habían sido dispuestas para la víctima ni qué controles acompañaban el cumplimiento de la condena.

La joven era madre de tres niños y tenía uno de ellos en común con el detenido. Además de haber mantenido una relación de pareja, ambos eran primos hermanos.

El operativo policial y judicial se desplegó durante la mañana en los alrededores de la vivienda. La causa quedó bajo la intervención de la fiscal de Instrucción de Cosquín, Silvana Pen.

La investigación deberá establecer la secuencia completa del ataque y determinar si existían denuncias, restricciones u otras medidas judiciales vigentes. El antecedente vuelve a poner en discusión la eficacia de las herramientas estatales de prevención y seguimiento cuando la violencia de género ya fue denunciada e incluso llegó a una condena.