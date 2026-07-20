Femicidio de Punilla: tenía una condena por violencia de género y mató a su expareja
Policiales20 de julio de 2026SN
La víctima tenía 25 años y era madre de tres niños. El detenido cumplía una condena condicional por hechos de violencia contra la misma mujer. La Justicia investiga el caso como femicidio.
Te puede interesar
SNPoliciales17 de julio de 2026
El micro viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando perdió el control al cruzar un puente sobre la Ruta Nacional 7. Entre los lesionados se encuentran los dos choferes.
Córdoba: más de 100 detenidos durante los festejos por el triunfo de Argentina
SNPoliciales16 de julio de 2026
El Ministerio de Seguridad informó que hubo 109 aprehendidos en toda la provincia, cinco policías heridos, daños en la vía pública y robos. Los involucrados serán incorporados al programa Tribuna Segura.
La Serranita: la tierra devolvió unos huesos y despertó un misterio inquietante
Víctor HughesPoliciales14 de julio de 2026
La Justicia ordenó pericias sobre los huesos hallados en un terreno. El silencio oficial alimentó versiones que ahora deberán confirmar las pruebas.
Estafa $LIBRA: la Justicia congelan 25 billeteras cripto en busca del botín de los US$44 millones
SNPoliciales14 de julio de 2026
La medida alcanza a 25 direcciones vinculadas a la investigación sobre la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Buscan reconstruir el recorrido de unos 44 millones de dólares.
Alta Gracia: un joven de 17 años protagonizó un choque que dejó dos heridos
SNPoliciales13 de julio de 2026
El accidente ocurrió durante la madrugada en la esquina de avenida Libertador e Ituzaingó. Los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Arturo Illia.
Despeñaderos: perdió el control, subió al cantero y chocó contra un poste de luz
SNPoliciales13 de julio de 2026
El conductor perdió el control del Ford Fiesta y el vehículo impactó contra un poste ubicado en el cantero central de la avenida 9 de Julio.
Lo más visto
Enriquecimiento ilícito: un nuevo informe patrimonial complica la situación judicial de Adorni
SNPolítica17 de julio de 2026
La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero entregará al fiscal Gerardo Pollicita un informe sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete. El documento será la base para exigirle que justifique el fuerte incremento de sus bienes y gastos.
Córdoba: Por temor a hechos de violencia suspenden el transporte interurbano
SNSociedad18 de julio de 2026
La medida regirá desde las 15 del domingo y busca prevenir ataques a unidades y pasajeros durante los festejos por el Mundial.
Buenos Aires: la CGT marcha el miércoles y prepara otro paro general
SNNacionales18 de julio de 2026
La central obrera acordó movilizaciones junto a las CTA, la UTEP y jubilados, mientras avanza en la organización de una huelga nacional.
Selección argentina: el plantel vuelve sin Messi y el Gobierno confirmó que no habrá festejos
SNDeportes20 de julio de 2026
La delegación arribará este lunes alrededor de las 19 a Ezeiza, tras caer ante España en la final del Mundial 2026. El capitán y otros futbolistas viajaron directamente hacia sus lugares de residencia.
Anisacate: Contini recortó un 90% la partida de medicamentos y destinó $445 millones a tercerizaciones
SNPolítica20 de julio de 2026
Una modificación del Presupuesto 2026 redujo $81,3 millones en medicamentos, instrumental y gastos de dispensarios. Al mismo tiempo, destinó $319 millones adicionales a servicios tercerizados y otros $106 millones a una partida denominada “otros aportes”.