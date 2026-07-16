Córdoba: más de 100 detenidos durante los festejos por el triunfo de Argentina

(Alta Gracia; SN) Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejaron un saldo de 109 personas detenidas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad.

El balance oficial fue presentado por el ministro Juan Pablo Quinteros, quien detalló que 30 aprehensiones se realizaron en la ciudad de Córdoba, principalmente en las inmediaciones del Patio Olmos, mientras que las 79 restantes correspondieron a diferentes localidades del interior provincial.

Además de las detenciones, el funcionario confirmó que cinco efectivos policiales resultaron heridos durante los incidentes registrados en medio de los festejos.

Daños y robos

Quinteros también informó que durante la celebración se registraron daños en el mobiliario urbano, entre ellos la rotura de semáforos en el centro de la capital provincial.

A eso se sumaron denuncias por el robo de al menos 20 teléfonos celulares, hechos que ahora forman parte de la investigación judicial.

El ministro explicó que todas las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia ordinaria y adelantó que la investigación continuará con el análisis de las imágenes captadas por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 y por registros de cámaras de seguridad privadas instaladas en la zona.

El objetivo, indicó, es identificar a otras personas que hayan participado de los hechos de violencia o de los robos denunciados durante la celebración.

Cuatro años sin ingresar a las canchas

Como parte de las medidas adoptadas, Quinteros confirmó que las personas involucradas en los incidentes serán incorporadas al programa Tribuna Segura.

De esa manera, quienes resulten alcanzados por la medida no podrán ingresar a espectáculos futbolísticos en ningún estadio del país durante los próximos cuatro años, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba.