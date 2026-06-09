"Inoperancia del Estado": El duro reclamo de la familia de Sebastián tras la nueva detención de "El Orejudo"

El Orejudo, el chico involucrado en el crimen de Sebastián Villareal

(Córdoba; SN) La nueva detención del adolescente conocido como "El Orejudo", involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal en febrero de 2024, volvió a poner en discusión las medidas adoptadas por la Justicia de Menores. La situación motivó un nuevo reclamo de la familia de la víctima, que sostiene que la reincidencia era una consecuencia previsible.

El joven tenía 14 años cuando participó del hecho en el que fue asesinado Villarreal durante un robo en barrio Yofre Norte. Debido a su edad fue declarado inimputable y permaneció durante seis meses alojado en el Complejo Esperanza.

Posteriormente fue externado y trasladado a Villa Carlos Paz en el marco de un proceso de resocialización. Sin embargo, desde entonces acumuló al menos cinco detenciones por distintos hechos delictivos, según informaron medios provinciales.

El último procedimiento se realizó este fin de semana en barrio General Paz, donde fue detenido junto a otro joven acusado de integrar un grupo que forzaba portones de edificios para cometer robos.

En diálogo con Siempre Radio, Jimena Villarreal, hermana de Sebastián, cuestionó las decisiones adoptadas por la Justicia tras el crimen.

"Estamos en esta situación porque hubo una jueza que tomó la decisión de externarlo cuando tenía la posibilidad de continuar con la estadía en el Complejo Esperanza y poder trabajar un montón de cosas que claramente una vida tan atravesada por la violencia no se soluciona en seis meses", afirmó.

Para la familia, la sucesión de detenciones posteriores al homicidio expone fallas en la intervención estatal.

"Estamos en esta situación justamente por la inoperancia del Estado y la Justicia", sostuvo Villarreal.

La mujer también señaló que el reciente episodio ocurrió en una zona cercana a barrio Yofre Norte y aseguró que la familia continúa reclamando responsabilidades más allá de los adolescentes condenados por el crimen.

Actualmente, además, los familiares impulsan una instancia de casación contra el fallo que absolvió a dos de los tres adultos que, según sostienen, facilitaron recursos y medios para concretar el asesinato.