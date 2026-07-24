ATE Córdoba: “Tenemos mil puestos menos y no logramos unificar las peleas”

(Córdoba; SN) – El secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, aseguró que la provincia perdió aproximadamente mil puestos de trabajo en dependencias nacionales desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. La cifra incluye despidos directos, retiros voluntarios y cierres o reducciones de organismos estatales.

“En Córdoba, entre retiros voluntarios —que para nosotros son despidos encubiertos—, despidos reales y cierres de organismos, tenemos aproximadamente mil puestos de trabajo menos”, afirmó Giuliani en diálogo con Siempre Radio.

El dirigente sostuvo que detrás de la reducción de personal no existieron evaluaciones relacionadas con la antigüedad, la situación familiar o las condiciones de salud de los trabajadores. Según relató, entre las personas desvinculadas hubo empleados con más de 20 años de servicio, mujeres embarazadas y trabajadores que atravesaban enfermedades oncológicas.

“Para el Gobierno es una planilla de Excel, pero detrás de cada despido hay historias y familias que se quedan sin poder comer”, cuestionó.

Casi 70 mil empleos menos en el Estado nacional

Giuliani estimó que el ajuste eliminó cerca de 70 mil puestos en todo el Estado nacional. El número coincide con las últimas mediciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina, que contabilizó 68.561 empleos públicos menos desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026.

La reducción equivale a una caída cercana al 22% de la dotación estatal nacional. Entre los organismos y empresas más afectados se encuentran el Correo Argentino, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Casa de Moneda, Belgrano Cargas y Fabricaciones Militares.

Un informe elaborado por ATE había registrado 66.402 puestos menos hasta febrero de 2026. El documento advirtió que el recorte no solamente afecta a los trabajadores despedidos, sino también la capacidad del Estado para mantener políticas públicas y servicios en las provincias.

En Córdoba, el gremio viene denunciando faltantes de personal y desvinculaciones en dependencias como el Registro Nacional de las Personas y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En esta última, ATE informó recientemente el despido de 60 trabajadores contratados.

Giuliani sostuvo que buena parte de la dirigencia política cordobesa desconoce las funciones que cumplen los organismos nacionales asentados en la provincia.

“No sabían qué era la Comisión Nacional de Energía Atómica, qué era el Enacom o qué políticas llevaba adelante Desarrollo Social. Tampoco sabían que en Córdoba existe una fábrica que produce uranio”, cuestionó en referencia a Dioxitek.

Del empleo público a la industria privada

Para Giuliani, la situación de Metalfor muestra que la crisis laboral dejó de concentrarse en el Estado y comenzó a extenderse con fuerza sobre el sector privado.

“Arrancaron con los estatales nacionales, pero en algún momento les iba a tocar a los privados por la paralización de la economía. Le pasó a la industria automotriz, a la metalurgia, al comercio y a los textiles”, señaló.

El dirigente planteó que la caída del consumo, el cierre de pequeñas empresas y el freno de la actividad productiva contrastan con el discurso del Gobierno sobre el ordenamiento de las variables macroeconómicas.

“Hay dos realidades en un mismo país. El Gobierno plantea que la macroeconomía funciona, pero en el día a día no alcanza, hay gente que necesita dos o tres trabajos, las pymes se funden y los comercios cierran”, afirmó.

El impacto detrás de los números

Giuliani también advirtió que la pérdida del empleo tiene consecuencias que exceden el ingreso económico, especialmente entre quienes superan los 50 años y encuentran mayores dificultades para reinsertarse en un mercado laboral en retroceso.

El representante gremial mencionó cuadros de estrés, problemas de salud mental y consumos problemáticos entre trabajadores que perdieron repentinamente su fuente de ingresos. Reconoció, además, que los sindicatos pueden brindar contención gremial y afectiva, pero no cuentan con recursos suficientes para sostener materialmente a las familias durante períodos prolongados.

“Más allá de lo anímico, lo real es la precariedad material. Si tenías un sueldo y de repente no lo tenés más, cómo sostenés tu casa, cómo pagás los impuestos y cómo comés”, expresó.

También cuestionó los retiros voluntarios promovidos en algunas dependencias públicas. Para Giuliani, el cobro de una suma indemnizatoria puede resolver necesidades inmediatas, pero no reemplaza la estabilidad de un ingreso mensual.

“Te ponen toda la plata junta y te dicen que podés comprarte un auto y hacer Uber. Es plata para hoy y hambre para mañana”, afirmó.

Críticas a la fragmentación sindical y política

El titular de ATE Córdoba cuestionó la falta de una medida de fuerza nacional de mayor alcance y consideró que los conflictos permanecieron fragmentados entre estatales, trabajadores privados, jubilados, universitarios, organizaciones sociales y colectivos vinculados a la discapacidad.

“No hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido unificar todo eso en una sola pelea. Esa división debilita la fuerza del campo popular”, sostuvo.

Giuliani también apuntó contra la dirigencia política y cuestionó el acompañamiento de sectores cordobeses a las principales leyes impulsadas por el Gobierno nacional. Además, afirmó que no observa actualmente una alternativa electoral capaz de canalizar el deterioro de la imagen de la administración libertaria.

Para el dirigente, el desafío de las organizaciones sindicales pasa por representar una estructura laboral cada vez más fragmentada, donde conviven trabajadores registrados, informales, desocupados y personas que nunca accedieron a vacaciones, aguinaldo o convenios colectivos.

“La clase trabajadora es una sola. Deberíamos solidarizarnos si despiden a un trabajador público, a uno privado o si hay un desocupado que no puede llegar a fin de mes”, concluyó.