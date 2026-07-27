Tiempo en Alta Gracia: el veranito afloja, aparecen lluvias débiles pero el viernes vuelve el calor

(Alta Gracia; SN) – El “veranito” que durante los últimos días elevó las temperaturas en pleno invierno continuará este lunes en Alta Gracia y el Valle de Paravachasca, aunque perderá fuerza durante la mitad de la semana.

Para este lunes se espera una jornada agradable, con cielo parcialmente despejado, una mínima de 9 grados y una máxima cercana a los 25. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas y el viento será leve a moderado.

Descenso de temperatura y posibles lluvias

El cambio comenzará a sentirse desde el martes, cuando aumentará la nubosidad y la máxima descenderá hasta los 22 grados. El miércoles será la jornada más fresca de la semana, con temperaturas de entre 10 y 16 grados.

También aparecen probabilidades de lluvias débiles entre el martes y el miércoles.Las chances alcanzan el 50%, aunque los acumulados previstos son inferiores a un milímetro.

El jueves permanecería mayormente cubierto, con una máxima de entre 16 y 19 grados. Este comportamiento se repetiría en buena parte de Paravachasca, aunque las condiciones pueden variar entre las localidades y los sectores serranos.

El calor volvería el viernes

El descenso será transitorio. Para el viernes se espera un nuevo aumento de la temperatura, con una máxima que podría ubicarse entre los 26 y los 27 grados. Además, se prevé viento del norte con ráfagas que podrían acercarse a los 46 kilómetros por hora.

Durante el fin de semana volverá a ingresar aire más fresco. El sábado tendría una máxima cercana a los 21 grados, mientras que el domingo rondaría los 19 o 20, con una baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde.

En síntesis, el “veranito” continuará este lunes y regresará con fuerza el viernes, pero no se mantendrá durante toda la semana: entre ambos extremos habrá más nubes, un descenso marcado de temperatura y algunas posibilidades de lluvia.