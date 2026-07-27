Bouwer: un camión impactó contra un automóvil y el conductor terminó hospitalizado

(Bouwer; SN) – Un joven de 25 años resultó herido tras un choque entre un automóvil y un camión ocurrido el sábado por la noche sobre la ruta nacional 36, a la altura de la localidad de Bouwer.

De acuerdo con el parte de la Departamental Santa María, el siniestro se registró alrededor de las 19:40, en el kilómetro 797 de la ruta.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró al conductor de un Fiat Cronos, quien manifestó que había sido impactado por un camión Volkswagen 17.280 conducido por un hombre de 33 años. Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación.

Un servicio de emergencias asistió al joven y le diagnosticó un traumatismo de cadera. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield para una mejor valoración y atención médica.