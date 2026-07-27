Alta Gracia: Matías lucha por su vida y no hay confirmación oficial de imputados por el choque

(Alta Gracia; SN) – A más de un mes del grave siniestro vial ocurrido sobre calle Lucas V. Córdoba, Matías Iriarte continúa internado en estado crítico y todavía no pudo ser despertado. Así lo informó su hermana Laura, quien también aclaró que la familia no recibió confirmación oficial sobre las imputaciones difundidas durante los últimos días.

Matías tiene 21 años y fue embestido por dos automóviles durante la madrugada del domingo 21 de junio, cuando circulaba en motocicleta hacia la casa de su novia. El hecho ocurrió a pocos metros de la vivienda, después de que el joven saliera de un asado realizado en la casa de su empleador.

Las imágenes registradas por cámaras del sector muestran a los vehículos circulando en paralelo y a alta velocidad. A partir de esos registros, la familia sostiene que los conductores podrían haber estado corriendo una picada. Esa circunstancia, sin embargo, todavía debe ser determinada por la investigación judicial.

“Aún no sale de peligro”

En diálogo con Siempre Radio 93.3, Laura explicó que su hermano lleva alrededor de 35 días sedado y que su evolución continúa siendo delicada.

“Su estado es muy crítico, aún no sale de peligro. Hace dos o tres días que viene bastante estable, pero anteriormente fue una situación muy crítica: un día estaba bien y otro, mal”, relató.

Como consecuencia del impacto, Matías sufrió una grave lesión en la arteria femoral. Inicialmente, los médicos lograron reconstruirla y preservar la extremidad, pero las complicaciones posteriores obligaron a amputarle una pierna.

“Llegó de milagro al hospital. Le hicieron una reconstrucción de la arteria y salvaron su pierna, pero con el paso de los días no pudieron frenar las infecciones”, explicó su hermana.

El joven permanece internado en terapia intensiva en la ciudad de Córdoba. Debido a que los informes médicos se entregan presencialmente, sus familiares deben viajar todos los días para conocer su evolución.

“Hay días en que se mantiene estable y otros en los que está muy mal”, señaló Laura.

Sin confirmación sobre las imputaciones

Durante los últimos días trascendió que dos personas habrían sido imputadas por el hecho. Sin embargo, la hermana de Matías aclaró que la familia y su representante legal todavía no fueron notificadas formalmente.

“Legalmente todavía no tenemos confirmación. Nuestra abogada nos dijo que no contaba con información certera sobre esas imputaciones”, sostuvo.

La familia espera reunirse nuevamente con la letrada para conocer el estado de la causa y comprobar la información difundida. Por ese motivo, hasta que exista una comunicación judicial, no puede afirmarse que haya personas formalmente imputadas.

Laura también aseguró que los ocupantes de los dos vehículos viven cerca de la casa de la madre de Matías y que ninguno se comunicó con la familia.

“Nadie fue capaz de acercarse para pedir disculpas, preguntar si necesitábamos algo o saber cómo estaba. No tuvimos ningún contacto”, afirmó.

La campaña superó las expectativas

El jueves pasado se realizó en el Hospital Arturo Illia una campaña de donación de sangre a nombre de Matías. El Banco de Sangre Móvil llegó preparado para realizar 45 extracciones, pero la cantidad de personas que se presentó superó la capacidad prevista.

“Hubo gente de más y algunas personas tuvieron que volverse porque se superaron las expectativas”, contó Laura, quien agradeció a los donantes, los medios de comunicación y todas las personas que difundieron la convocatoria.

Mientras aguardan novedades judiciales, la prioridad de la familia continúa puesta en la salud del joven. “Va a necesitar muchos cuidados cuando salga, pero confiamos en que será fuerte y podrá superar esto”, expresó su hermana.