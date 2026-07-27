Alta Gracia: forzaron un garaje, robaron una moto y la abandonaron a pocas cuadras

(Alta Gracia; SN) – Una motocicleta que había sido robada de una vivienda de barrio La Perla fue recuperada pocas horas después por efectivos de la Departamental Santa María.

Según informó la Policía, alrededor de las 9:50 del domingo, personal de la Sección Motocicletas realizaba un patrullaje preventivo por calle Las Palomas cuando encontró una Bajaj Rouser NS 200 aparentemente abandonada.

Tras consultar con la Unidad Judicial, los agentes determinaron que el vehículo había sido sustraído durante la madrugada de una casa ubicada en el mismo barrio.

El propietario manifestó que personas desconocidas violentaron el portón del garaje y se llevaron la motocicleta después de la medianoche. Al advertir el faltante durante la mañana, se dirigió a la Unidad Judicial para realizar la denuncia.

Finalmente, la Policía secuestró preventivamente el rodado y lo dejó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el robo.