Alta Gracia: Cineclub Casero trae a Cannes con un ciclo del nuevo cine francés

"La mer au loin" abrirá el ciclo abre la selección de La Semaine de la Critique, en el Cineclub Casero.

(Alta Gracia; SN) Cineclub Casero presentará en Alta Gracia una selección especial de cuatro películas provenientes de La Semaine de la Critique (Semana de la Crítica), la histórica sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces del cine mundial.

La propuesta, organizada con el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina y el Institut Français d'Argentine, ofrecerá una ventana al cine francés contemporáneo y a las nuevas generaciones de realizadores que están renovando la escena audiovisual europea.

Las funciones se realizarán los sábados a las 16:00 en la sede de Cineclub Casero, ubicada en Emilio Zola 442, con entrada sin reserva previa y por orden de llegada. La contribución sugerida es de $5.000 para socixs libres.

El ciclo comenzará el 13 de junio con “Al otro lado del mar” (La mer au loin), dirigida por Saïd Hamich Benlarbi. La película, presentada en la Semana de la Crítica de Cannes 2024, sigue la historia de Nour, un joven marroquí que llega de manera irregular a Marsella en los años noventa y cuya vida cambia tras conocer a un carismático policía y a su esposa. El filme aborda temas como la migración, la identidad y la búsqueda de pertenencia.

La programación continuará el 20 de junio con “Sin amor perdido”, de Erwan Le Duc; el 27 de junio será el turno de “El rapto”, dirigida por Iris Kaltenbäck; y el ciclo concluirá el 4 de julio con “El amor según Dalva”, de Emmanuelle Nicot.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad poco frecuente para acceder en Alta Gracia a algunas de las producciones más destacadas del nuevo cine francés, muchas de ellas reconocidas en festivales internacionales y difíciles de encontrar en los circuitos comerciales.

La entrada será libre hasta completar la capacidad de la sala.