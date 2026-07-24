Operativo Interfuerza: secuestraron 52 motos y detuvieron a un hombre buscado por robo calificado

(Alta Gracia; SN) – Un operativo interfuerzas realizado en Alta Gracia y localidades del Valle de Paravachasca terminó con 52 motocicletas y un vehículo secuestrados, además de la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente por robo calificado.

Según informó la Policía de Córdoba, los controles se desarrollaron este jueves 23 de julio, entre las 17 y las 21, en diferentes sectores de Alta Gracia, Villa La Bolsa y Villa Los Aromos.

El dispositivo alcanzó avenidas principales, barrios, sectores urbanos y rurales, además de accesos a rutas provinciales. Durante el procedimiento, los agentes realizaron controles vehiculares y verificaciones de personas.

Como resultado, fueron secuestradas 52 motocicletas y un vehículo por diferentes infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y a las normativas municipales de tránsito. El parte oficial no precisó cuáles fueron las faltas detectadas en cada caso.

Un detenido con pedido de captura

Durante el operativo, agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales detuvieron a un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

De acuerdo con la información policial, era buscado por una causa caratulada como robo calificado, iniciada durante julio de este año. No se difundieron su identidad, el lugar donde fue localizado ni mayores precisiones sobre el hecho investigado.

El procedimiento fue coordinado por la Departamental Santa María, encabezada por el comisario mayor Roque Carabajal, y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad provincial.

Además de la Policía y la Guardia Local de Alta Gracia, intervinieron Gendarmería Nacional, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Guardia de Infantería, SEOM, GOP, DUAR, Policía Rural, divisiones de motocicletas y personal de distintas departamentales de la provincia.

Según indicaron desde la fuerza, el despliegue tuvo como objetivo reforzar la presencia preventiva y realizar controles en puntos estratégicos de Alta Gracia y el Valle.