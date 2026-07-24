Anisacate: Kanmar elige autoridades y la actual conducción reclamó más diálogo con el municipio

(Anisacate; SN) – Los vecinos de barrio Kanmar elegirán este domingo 26 de julio a las nuevas autoridades de su Centro Vecinal. La votación se realizará entre las 10 y las 16 en la Plaza del Algarrobo y tendrá como protagonistas a dos espacios: la Lista 1, Comunidad Kanmar, que representa a la actual conducción, y la Lista 7.

En diálogo con Siempre Radio, Gonzalo Barabale, actual secretario del Centro Vecinal y candidato a vocal por la Lista 1, afirmó que el espacio buscará aprovechar la experiencia acumulada durante sus primeros dos años de gestión y avanzar sobre proyectos que todavía quedaron pendientes.

La Lista 1 se impuso en las elecciones de 2024 con el 63% de los votos. En aquella oportunidad obtuvo 90 sufragios frente a los 52 alcanzados por la lista adversaria y Gonzalo Druetta asumió la presidencia del Centro Vecinal.

Menos diálogo con el municipio

Barabale sostuvo que durante el inicio de la gestión existió una relación fluida con la Municipalidad de Anisacate, que incluso colaboró con algunos insumos para las actividades organizadas por los vecinos. Sin embargo, aseguró que durante el último año disminuyeron tanto el acompañamiento como la comunicación.

“El último año de nuestra gestión no tuvimos tanto apoyo del municipio. La verdad que no sé por qué”, señaló.

El dirigente vecinal explicó que el distanciamiento quedó expuesto cuando la administración municipal realizó intervenciones dentro del barrio sin comunicarlas previamente a las autoridades del Centro Vecinal.

“El municipio había realizado algunas cosas en el barrio y nosotros, como Centro Vecinal, no nos habíamos enterado. La idea es mantener fluidez en la comunicación para poder hacer mejores acciones”, sostuvo.

Pese a ese planteo, Barabale remarcó que el espacio no se presenta como opositor al gobierno de Natalia Contini y que buscará recomponer el trabajo conjunto durante los próximos dos años.

“Nosotros no somos una lista opositora a nadie. Queremos trabajar por y para el barrio”, afirmó. Además, consideró que la coordinación con el municipio resulta indispensable para concretar proyectos que exceden las posibilidades económicas de la organización vecinal.

Carteles financiados por los vecinos

Entre los principales logros de la conducción saliente, Barabale destacó la colocación de carteles con los nombres de las calles en las diferentes esquinas del barrio. Para reunir los fondos necesarios, el Centro Vecinal organizó rifas y ventas de comidas.

Las calles de Kanmar tienen una característica particular: muchas llevan nombres de músicos y referentes de la cultura argentina, con predominio de figuras del rock nacional, aunque también aparecen artistas vinculados al folclore.

Según explicó Barabale, la señalización no solo permite ordenar el barrio, sino que facilita la ubicación de viviendas ante emergencias, hechos delictivos o intervenciones de la Policía y la Guardia Urbana.

Cámaras, iluminación y un espacio propio

De cara a una eventual segunda gestión, la Lista 1 propone avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en diferentes sectores de Kanmar. El proyecto requerirá la participación del municipio y de la Policía.

También plantea gestionar reductores de velocidad, mejorar las luminarias y continuar con las jornadas de limpieza del arroyo Chicamtoltina, una actividad que el Centro Vecinal realizó en dos oportunidades durante el mandato que finaliza.

Otro de los puntos será promover la tenencia responsable de mascotas ante la presencia de perros y otros animales sueltos. La lista también proyecta mantener los encuentros comunitarios por el Día de las Infancias, la primavera y otras fechas, con el objetivo de fortalecer la participación de los habitantes del barrio.

El proyecto más ambicioso es conseguir una sede propia para el Centro Vecinal. La intención es contar con un espacio donde puedan desarrollarse cursos, talleres, reuniones y otras actividades abiertas a la comunidad.

“Queremos un lugar de encuentro para los vecinos. Sabemos que es un tema más complejo, pero es cuestión de trabajarlo con el municipio”, expresó Barabale.

Quiénes pueden votar

Según explicó el integrante del Centro Vecinal, el padrón confeccionado para la elección reúne aproximadamente a 140 personas. Pudieron inscribirse propietarios e inquilinos que acreditaron su vínculo con el barrio y estarán habilitados para participar los mayores de 16 años.

Además, quienes tengan domicilio en Kanmar asentado en su Documento Nacional de Identidad podrán presentarse a votar aunque no se hayan incorporado previamente al padrón.

La jornada del domingo definirá si la Lista 1 consigue renovar el respaldo obtenido hace dos años o si la Lista 7 queda al frente de la representación vecinal durante el próximo período.