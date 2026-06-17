Alta Gracia: nuevas esquinas de la ciudad suman espejos parabólicos

Los dispositivos fueron colocados en cuatro intersecciones de la ciudad con el objetivo de mejorar la visibilidad y contribuir a la prevención de accidentes de tránsito.
Municipales17 de junio de 2026SNSN
Alta GRacia, espejos parabolicos (2)Alta GRacia, espejos parabolicos (1)Alta GRacia, espejos parabolicos (3)

(Alta Gracia; SN) La Municipalidad de Alta Gracia comenzó este miércoles la instalación de espejos parabólicos en distintos puntos de la ciudad como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial y mejorar la circulación en sectores de visibilidad reducida.

Los trabajos son realizados por el área de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría General y de Recursos Humanos.

Según informó el municipio, estos dispositivos permiten a conductores y peatones observar con mayor claridad el movimiento en calles transversales antes de realizar maniobras de cruce o giro, contribuyendo a reducir riesgos y prevenir siniestros viales.

En esta etapa, los espejos fueron colocados en las siguientes intersecciones:

  • Arzobispo Castellanos y 24 de Septiembre.
  • 24 de Septiembre y 3 de Febrero.
  • Mansilla y Presidente Arturo Illia.
  • Avellaneda y Achával Rodríguez.

Desde la Municipalidad destacaron que la medida forma parte de un conjunto de acciones orientadas a mejorar el ordenamiento del tránsito en la ciudad.

Entre ellas mencionaron la instalación de reductores de velocidad, los operativos de control vehicular, la colocación de nomencladores urbanos, la demarcación vial y las actividades de educación y concientización sobre seguridad vial.

Las autoridades recordaron además la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener conductas responsables al circular, tanto para conductores como para peatones.

"Colaboremos entre todos con el orden de nuestra ciudad", señalaron desde el municipio al difundir la iniciativa.

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