Alta Gracia: abren la discusión sobre el desarrollo productivo y territorial de la ciudad

(Alta Gracia; SN) – Qué actividades productivas puede desarrollar Alta Gracia, cuáles son sus principales limitaciones y de qué manera debería planificarse su crecimiento serán algunos de los ejes del primer Taller Participativo de Estrategia Productivo-Territorial.

La actividad se realizará este jueves 30 de julio, desde las 18:30, en la sede del Colegio de Abogados, ubicada en Dino Carignani 37.

El encuentro forma parte del proceso de revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), el instrumento que orienta la planificación y el crecimiento futuro de la ciudad.

La convocatoria está destinada a instituciones, organizaciones sociales, representantes del sector productivo, profesionales, entidades intermedias y vecinos interesados en participar.

Un diagnóstico antes de discutir cambios

Durante el taller se presentará un diagnóstico sobre el contexto económico actual y se abrirá un espacio para analizar los desafíos, oportunidades y perspectivas de desarrollo de Alta Gracia y su región.

La actividad será coordinada por la Comisión de Revisión y Actualización del POUT, junto con un equipo técnico de la Universidad Nacional de Villa María.

Desde el municipio aclararon que en esta instancia no se debatirán modificaciones específicas al Código Urbanístico ni al Código de Edificación. El objetivo será reunir información, identificar potencialidades y comprender el papel que ocupa actualmente Alta Gracia dentro de la región.

Los aportes recogidos durante el encuentro servirán como insumos para las futuras propuestas de planificación territorial.

Quienes deseen participar deberán confirmar previamente su asistencia al teléfono 3572-540465, para facilitar la organización de la jornada.