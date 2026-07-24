Alta Gracia: cerca de mil estudiantes recorrieron la oferta académica en la Expoeducativa

(Alta Gracia; SN) – Cerca de mil estudiantes participaron este jueves de una nueva edición de la Expoeducativa de Alta Gracia, una jornada destinada a acercar la oferta académica de nivel superior a quienes se encuentran finalizando sus estudios secundarios.

La actividad se desarrolló en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde universidades e instituciones educativas instalaron stands informativos para presentar sus carreras, modalidades de cursado y propuestas de formación.

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron conversar con representantes de las diferentes instituciones y conocer alternativas para continuar sus estudios una vez finalizado el secundario.

Herramientas para buscar carreras

En la jornada también se presentaron dos plataformas virtuales que reúnen información sobre la oferta académica disponible.

Una de ellas es Proyectarte, desarrollada por el Ministerio de Educación de Córdoba, que permite consultar carreras e instituciones de toda la provincia.

La segunda herramienta es Tu Vocación, una plataforma creada por estudiantes de Alta Gracia en el marco del Programa Municipal de Pasantías. El sitio concentra las opciones de formación disponibles dentro de la ciudad.

La Expoeducativa contó con la presencia del intendente interino Jorge De Napoli; el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi; el subsecretario de Educación, Rodrigo Martínez; y la secretaria de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, Claudia Maine.

Durante su intervención, De Napoli invitó a los jóvenes a continuar sus proyectos personales y profesionales. “Nunca hay que dejar de soñar; siempre hay que animarse a hacer realidad aquello que nos apasiona”, expresó.

Torres, por su parte, destacó la importancia de continuar estudiando más allá del camino laboral o profesional que elija cada estudiante.

Un taller para estudiantes de CENMA y PIT

La jornada continuó durante la noche con el primer taller del programa Mi Oportunidad, organizado junto a la Fundación Dos Ríos.

De acuerdo con la información municipal, participaron más de 100 estudiantes de CENMA y PIT. La propuesta busca brindar herramientas para que quienes están próximos a finalizar sus estudios puedan proyectar su futuro educativo o laboral.