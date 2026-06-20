Córdoba: Más de 250 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en el Gigante de Alberdi

El "Julio César Villagra" fue el escenario para la Promesa a la Bandera de las escuelas de Bº Alberdi.

(Córdoba; SN).- Más de 250 estudiantes de siete instituciones educativas de barrio Alberdi y sectores cercanos realizaron este viernes la Promesa de Lealtad a la Bandera en un escenario poco habitual para este tipo de ceremonias: el estadio Julio César Villagra, del Club Atlético Belgrano.

La actividad reunió a alumnos, docentes, directivos, familias y autoridades en el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera y fue organizada de manera conjunta por la institución deportiva y el Centro Vecinal de Alberdi.

Los niños y niñas protagonizaron el tradicional compromiso frente a la enseña nacional sobre el campo de juego del estadio celeste, conocido popularmente como el Gigante de Alberdi.

Desde Belgrano destacaron la importancia simbólica de la jornada, vinculando la actividad con la figura de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y personalidad que da nombre al club cordobés.

Además del acto central, la jornada incluyó una charla del periodista Mariano Saravia, quien repasó aspectos de la vida y obra del prócer y analizó la vigencia de su legado en la historia argentina.

La ceremonia contó también con la presencia de autoridades de la institución deportiva y del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, quienes acompañaron a los estudiantes durante la actividad.

Según informaron desde el club, la iniciativa buscó fortalecer los vínculos con las escuelas del sector y promover valores relacionados con la educación, la participación comunitaria y la construcción de ciudadanía.

De esta manera, una vez más el Gigante de Alberdi se convirtió por unas horas en un espacio de encuentro para la comunidad educativa, donde cientos de estudiantes asumieron uno de los compromisos más significativos de su trayectoria escolar.