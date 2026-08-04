Bullrich y el árbol del 25% para tapar el bosque de la extranjerización de tierras

Patricia Bullrich. (Archivo 2026)

(Buenos Aires; SN) – A primera vista, el Gobierno cedió. Después de semanas de resistencia y ante la evidencia de que no reunía los votos necesarios para aprobar su reforma de la Ley de Tierras, La Libertad Avanza anunció que aceptará mantener un límite a la extranjerización de tierras rurales. El porcentaje incluso aumentará del 15% al 25%, una decisión que Patricia Bullrich presentó como una respuesta a los pedidos de la denominada "oposición constructiva".

Sin embargo, la concesión tiene mucho más de maniobra parlamentaria que de cambio de rumbo. El porcentaje nacional funciona como un dato de alto impacto político, pero de escasa relevancia práctica si, al mismo tiempo, desaparecen las restricciones que hoy impiden la concentración extranjera sobre territorios específicos.

En otras palabras, el Gobierno modifica el número más visible para atraer a los senadores indecisos, mientras elimina los límites que realmente condicionan la venta de tierras estratégicas.

La propia Bullrich dejó en evidencia el objetivo de la operación cuando reconoció que el nuevo texto incorpora ese porcentaje "por pedido de la oposición constructiva". Minutos después terminó de revelar el verdadero estado de situación: "Se gana por un voto", admitió al referirse a la sesión prevista para este jueves.

La frase resume mejor que cualquier argumento jurídico el sentido de la modificación. No se trata de una revisión conceptual del proyecto sino de una negociación destinada a conseguir los votos que todavía le faltan al oficialismo.

El número que distrae

La discusión pública quedó atrapada en un porcentaje.

El Gobierno procura instalar que pasar del 15% al 25% representa un límite razonable para proteger los intereses nacionales. Pero ese debate puede resultar engañoso.

¿Qué importancia tendría fijar un techo nacional del 15%, del 25% o incluso del 40% si desaparecen las barreras que impiden la concentración en zonas estratégicas?

La Argentina podría mantener un porcentaje nacional muy por debajo del máximo permitido y, aun así, permitir que enormes superficies de valor geopolítico, ambiental o económico cambien de manos.

Llevado al extremo, el razonamiento deja en evidencia la debilidad del argumento oficial: el porcentaje nacional podría respetarse incluso si extensiones completas vinculadas al río Paraná, a la cordillera de los Andes o a grandes reservas de agua quedaran bajo propiedad extranjera, siempre que el total nacional no superara ese límite estadístico.

Es precisamente por eso que la ley vigente no sólo establece un techo nacional del 15%, sino que distribuye ese límite mediante restricciones por provincia, departamento y municipio, evitando que la concentración se produzca sobre regiones sensibles.

Son esos controles los que el Gobierno pretende eliminar.

Lo que realmente cambia

Mientras el oficialismo exhibe como gesto político el aumento del porcentaje nacional, el proyecto elimina tres herramientas fundamentales de la legislación vigente.

Desaparecen los límites por municipio, departamento y provincia, que impedían la concentración territorial.

También se elimina el tope de 1.000 hectáreas para la denominada zona núcleo, una de las principales restricciones incorporadas por la Ley 26.737 sancionada en 2011.

Es decir, la reforma flexibiliza precisamente los mecanismos que permiten distribuir territorialmente la propiedad y evitar que sectores estratégicos queden concentrados bajo un mismo tipo de titularidad.

Por eso varios constitucionalistas y especialistas sostienen que el verdadero debate no pasa por el porcentaje nacional, sino por la desaparición de los controles territoriales.

La soberanía reducida a una escritura

Durante la conferencia de prensa, Bullrich insistió en separar soberanía de propiedad.

"La propiedad es un título. La soberanía es la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley", sostuvo.

La definición busca desplazar la discusión hacia una cuestión exclusivamente registral.

Pero quienes cuestionan la reforma sostienen que la soberanía también involucra el control efectivo sobre recursos estratégicos, cuencas hídricas, corredores fronterizos, reservas minerales y superficies productivas cuya importancia trasciende la mera titularidad dominial.

En ese contexto, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en una cuestión de política territorial.

Un cambio pensado para convencer senadores

El recorrido parlamentario ayuda a entender el momento elegido para introducir la modificación.

El 16 de julio el oficialismo debió suspender el tratamiento del proyecto al comprobar que no contaba con los votos necesarios.

Desde entonces comenzó una negociación con bloques dialoguistas.

El nuevo porcentaje aparece como la pieza central de esa estrategia.

No altera el espíritu de la reforma, pero permite presentar públicamente una imagen de moderación destinada a convencer a legisladores que dudaban en acompañar una liberalización sin matices.

La admisión de Bullrich acerca de que el cambio fue incorporado a pedido de la oposición y su frase sobre que "se gana por un voto" termina mostrando que la verdadera batalla no es técnica sino política.

La discusión del jueves definirá si esa modificación alcanza para torcer voluntades o si el Senado entiende que el porcentaje nacional es apenas el árbol detrás del cual se intenta ocultar el bosque: la eliminación de los controles que hoy limitan la extranjerización efectiva de los territorios estratégicos del país.