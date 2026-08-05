Crisis diplomática: Brasil retira a su embajador y reduce el vínculo con la Argentina

Buenos Aires; SN) – Los insultos de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva dejaron de ser solamente una disputa verbal entre presidentes y produjeron una consecuencia institucional: Brasil retiró a su embajador de la Argentina y redujo el nivel de la relación bilateral.

Julio Bitelli, representante brasileño en Buenos Aires desde 2023, permanecerá en Brasilia por tiempo indeterminado. La embajada quedará bajo la conducción de un encargado de negocios, un funcionario de menor jerarquía diplomática.

La decisión representa un fuerte distanciamiento entre los dos principales países del Mercosur y rompe con décadas de cooperación política y económica. Según informó la Cancillería brasileña, Bitelli no regresará mientras Milei mantenga sus ataques contra el Gobierno y las instituciones de Brasil.

Si bien la medida no implica el cierre de la embajada ni la ruptura formal de relaciones, Brasil retiró efectivamente a su máxima autoridad diplomática en la Argentina y rebajó el vínculo al nivel de encargado de negocios. Se trata de una decisión inédita en la historia reciente entre ambos países.

De los insultos a una decisión de Estado

La crisis comenzó a escalar durante una visita privada de Milei a San Pablo, donde participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival de Lula en las elecciones previstas para octubre.

Durante el acto, Milei calificó al mandatario brasileño como “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”. También atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien había rechazado su pedido para visitar a Jair Bolsonaro.

La respuesta brasileña fue institucional. El canciller Mauro Vieira convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, manifestó el rechazo del Gobierno a los agravios pronunciados en territorio brasileño y exigió explicaciones sobre el comportamiento del Presidente.

En paralelo, Bitelli fue llamado a consultas y viajó a Brasilia para reunirse con las autoridades de su país.

El canciller argentino Pablo Quirno intentó reducir la tensión y expresó su expectativa de que el embajador regresara a Buenos Aires. Sin embargo, Milei volvió a acusar públicamente a Lula de ser un “ladrón” y un “presidiario”.

Según una fuente de la Cancillería brasileña, el mandatario argentino llamó “ladrón” a Lula en tres oportunidades desde el domingo. Después de la reiteración de los ataques, Brasil decidió suspender sin fecha el regreso de Bitelli.

Una crisis que podría golpear fuerte en Córdoba

Por el momento, el conflicto se mantiene dentro del terreno diplomático y no existen medidas comerciales contra la Argentina. Sin embargo, una profundización de la crisis podría alcanzar una relación económica fundamental para Córdoba.

Entre enero y mayo de 2026, Brasil fue el principal socio comercial de la provincia, según el último informe de la Agencia ProCórdoba. Durante ese período, las exportaciones cordobesas alcanzaron los 4.910 millones de dólares.

La vinculación no depende solamente del sector agropecuario. El 64% de las exportaciones cordobesas hacia Brasil corresponde a manufacturas de origen industrial, principalmente vehículos, autopartes y motores.

Córdoba cuenta con terminales como Renault, Stellantis, Volkswagen e Iveco, además de una extensa red de pequeñas y medianas empresas autopartistas. En conjunto, el sector genera más de 24.800 puestos de trabajo en la provincia.

Las industrias automotrices de Argentina y Brasil funcionan mediante cadenas de producción integradas. Vehículos, motores, cajas de transmisión y componentes atraviesan regularmente la frontera como parte de un mismo proceso productivo.

En abril, terminales y autopartistas de ambos países habían acordado avanzar en una agenda de convergencia para fortalecer al Mercosur como plataforma exportadora. Un deterioro prolongado del vínculo político podría dificultar esa coordinación regional.

Sin sanciones comerciales, por ahora

El retiro del embajador no implica automáticamente una interrupción de las exportaciones ni permite afirmar que las fábricas cordobesas sufrirán consecuencias inmediatas.

Sin embargo, la degradación de las relaciones reduce los canales políticos disponibles para resolver conflictos, negociar condiciones comerciales y coordinar decisiones dentro del Mercosur.

Brasil mantendrá abierta su embajada, pero retiró a su máxima autoridad diplomática y disminuyó el nivel de relación con la Argentina. Si la tensión continúa escalando y alcanza el intercambio económico, las consecuencias podrían sentirse con fuerza en Córdoba, donde miles de puestos de trabajo dependen de una cadena industrial estrechamente vinculada con el mercado brasileño.