Córdoba: el papa León XIV llegará en noviembre, 39 años después de Juan Pablo II

(Córdoba; SN) – Córdoba volverá a recibir a un papa después de 39 años. León XIV visitará la provincia durante su viaje apostólico a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, después de aceptar las invitaciones de los gobiernos y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Durante su paso por Argentina, León XIV visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba. El programa completo, los horarios y las actividades serán comunicados más adelante por el Vaticano.

Será la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral que recorrió diez ciudades. También será la primera llegada papal a la tierra de Francisco, quien nunca regresó a Argentina durante los 12 años de su pontificado.

Una visita pastoral a Córdoba

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, celebró la confirmación y definió la llegada de León XIV como un “regalazo” para la Iglesia provincial.

Rossi aclaró que se tratará de una visita pastoral y no política. También señaló que todavía no fueron definidos los lugares ni las actividades que encabezará el pontífice durante su permanencia en Córdoba.

La expectativa está puesta en la realización de una celebración multitudinaria. Entre las alternativas mencionadas aparece un espacio dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, aunque esa posibilidad todavía no cuenta con confirmación oficial.

Según anticipó el arzobispo, la agenda cordobesa se concentraría en la capital provincial. Por el momento, no fueron anunciadas visitas a otros puntos religiosos de Córdoba, como Villa Cura Brochero.

La organización deberá coordinarse entre la Santa Sede, el Arzobispado y las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Además de la programación religiosa, será necesario establecer el operativo de seguridad, los accesos y la recepción de personas provenientes de diferentes provincias.

El antecedente de Juan Pablo II

La última visita papal a Córdoba ocurrió el 8 de abril de 1987. Durante aquella jornada, Juan Pablo II mantuvo un encuentro con personas enfermas en la Catedral y celebró una misa dedicada a las familias.

Su recorrido por las calles de la ciudad quedó asociado a una de las imágenes más recordadas de aquella visita: el papamóvil construido especialmente por trabajadores de Renault en la planta de Santa Isabel.

El vehículo fue realizado sobre la carrocería modificada de una Renault Trafic y recibió adaptaciones de seguridad y visibilidad solicitadas por el Vaticano. Actualmente se conserva en el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba.

Desde entonces, ningún pontífice volvió a pisar suelo argentino. Juan Pablo II había visitado el país por primera vez en 1982, durante los últimos días de la Guerra de Malvinas, y regresó cinco años después en el marco de una extensa gira pastoral.

La primera gira latinoamericana de León XIV

El viaje de noviembre será la primera gira de León XIV por América Latina desde su elección como papa. Antes de llegar a Argentina, visitará Uruguay y luego continuará hacia Perú.

El paso por territorio peruano tendrá un significado especial para Robert Francis Prevost. El pontífice nació en Estados Unidos, pero posee ciudadanía peruana y desarrolló buena parte de su tarea pastoral en ese país, donde fue misionero y obispo de Chiclayo.

En Argentina permanecerá tres días. Aunque todavía falta conocer cuánto tiempo dedicará a cada ciudad, la inclusión de Córdoba en un recorrido tan breve coloca a la provincia en un lugar central de la visita.

A 39 años de aquella jornada encabezada por Juan Pablo II, Córdoba se prepara para recibir nuevamente a la máxima autoridad de la Iglesia católica y para una convocatoria que podría movilizar a miles de personas de toda la región.