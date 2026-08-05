Tiempo en Alta Gracia: tormentas, viento sur y una fuerte caída de la temperatura

(Alta Gracia; SN) – El miércoles comenzó con cielo cubierto y una temperatura cercana a los 12 grados en Alta Gracia. Las nubes serán protagonistas durante gran parte de la jornada, aunque el termómetro podría alcanzar una máxima de 22 grados por la tarde.

El tiempo se mantendrá estable durante el día, con escasa presencia del sol y sin cambios importantes hasta la noche. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse durante la madrugada del jueves.

Tal como anticipó Sumario Noticias al comenzar la semana, el ingreso de viento del sector sur traerá nuevamente el frío. La temperatura descenderá hasta una mínima cercana a 1 grado y la máxima no superaría los 15.

Tormentas y viento para el jueves

El descenso térmico estará acompañado por lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la mañana del jueves por fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

También regirá una alerta amarilla por viento durante buena parte de la jornada. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 75.

Las condiciones comenzarían a mejorar durante la tarde, con una disminución de la nubosidad, pero las bajas temperaturas permanecerán durante los días siguientes.

El viernes se presentará mayormente soleado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 18. Para el sábado se esperan entre 2 y 14 grados, mientras que el domingo tendrá una mínima cercana a 3 y una máxima de 14.