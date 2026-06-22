Tiempo en Alta Gracia: se consolida el ambiente invernal con mínimas cercanas a cero

(Alta Gracia; SN) El invierno comenzó oficialmente el pasado fin de semana y el pronóstico para los próximos días confirma su llegada a Alta Gracia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la semana estará marcada por mañanas frías, tardes frescas y cielo mayormente despejado, en un escenario típico de la estación más fría del año.

Este lunes se presenta con una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 4. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones.

Las condiciones se mantendrán estables durante los días siguientes. El martes la mínima descenderá hasta los 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 11. Para el miércoles se anticipa el amanecer más frío de la semana, con apenas 1 grado de temperatura mínima y una máxima prevista de 9.

A partir del jueves comenzará una leve recuperación térmica. Ese día la temperatura máxima llegará a los 15 grados y el viernes alcanzará los 17. Sin embargo, las mañanas continuarán siendo frías, con registros cercanos a los 2 grados.

Durante el fin de semana las condiciones seguirán siendo favorables, con predominio del sol y sin probabilidades de lluvia. El sábado se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 8, mientras que el domingo los valores oscilarán entre los 5 y los 12 grados.

El pronóstico no contempla precipitaciones para los próximos siete días, por lo que el cielo despejado será una constante. Sin embargo, el sol no alcanzará para modificar el carácter invernal de la semana: las máximas permanecerán por debajo de los 20 grados y las mínimas obligarán a salir de casa con abrigo durante las primeras horas de cada jornada.