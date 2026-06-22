Enriquecimiento ilícito: Diputados va por la interpelación de Adorni

(Alta Gracia; SN) La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este martes desde las 14 para definir si avanza con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una serie de proyectos que solicitan explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y bienes del Estado.

La convocatoria fue formalizada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán, y contempla el tratamiento de seis proyectos de resolución presentados por distintos bloques legislativos.

Las iniciativas impulsan la comparecencia del funcionario ante el Congreso para brindar información vinculada a presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos. Además, solicitan precisiones sobre aspectos relacionados con la situación patrimonial declarada por Adorni.

El jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación judicial en una causa en la que se analizan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La pesquisa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

Tres de los proyectos incluidos en el temario también plantean la posibilidad de avanzar con una moción de censura, un mecanismo parlamentario que podría derivar en un pedido para que el funcionario deje su cargo.

La sesión de este martes será clave para determinar si la Cámara de Diputados habilita formalmente la interpelación y abre una nueva etapa de discusión política en torno a la situación del jefe de Gabinete.