Tiempo en Alta Gracia: sube la temperatura y asoma un fin de semana ideal

(Alta Gracia; SN) El viernes comenzó con una mañana fría en Alta Gracia, donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 18°C durante la tarde.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con viento leve del sector norte y noreste, condiciones que favorecerán un ambiente agradable durante las horas centrales del día.

Un sábado más templado

Para el sábado, el pronóstico indica una mejora en las temperaturas. La mínima será de 6°C y la máxima llegará a 19°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin chances de lluvias.

El domingo vuelve a descender la temperatura

El domingo se mantendrá el tiempo estable, aunque con un leve descenso térmico. Se espera una mínima de 9°C y una máxima de 16°C, con nubosidad variable y condiciones secas.

De esta manera, Alta Gracia transitará un fin de semana ideal para actividades al aire libre, con mañanas frescas, tardes templadas y sin precipitaciones previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.