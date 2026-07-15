Malvinas: el Gobierno avaló la prohibición de banderas en el Argentina-Inglaterra

(Alta Gracia; SN) A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el Gobierno nacional confirmó que estará prohibido ingresar al estadio con banderas, camisetas o cualquier otro elemento que contenga referencias a las Islas Malvinas.

La decisión fue ratificada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien explicó que la medida forma parte del operativo especial acordado entre las autoridades de Estados Unidos, la FIFA y representantes argentinos para el encuentro que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Según precisó la funcionaria, el objetivo es evitar incidentes entre las parcialidades en un partido considerado de alto riesgo. En ese marco, no solo estarán prohibidas las banderas de Malvinas, sino también cualquier manifestación que pueda interpretarse como un mensaje político o una provocación racial.

"No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas. Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial", afirmó Monteoliva al brindar detalles del operativo.

La ministra también informó que el dispositivo de seguridad contará con unos 1.600 efectivos policiales y controles reforzados en los accesos al estadio. Además, aseguró que ya fueron detectados hinchas argentinos que intentaron eludir las medidas de control y advirtió que quienes incumplan las normas podrán ser alcanzados por el derecho de admisión, tanto en el Mundial como en espectáculos deportivos en Argentina.

En ese contexto, recordó que el Gobierno argentino entregó a las autoridades estadounidenses un listado con más de 33.000 personas que tienen prohibido el ingreso a eventos deportivos.

Reacciones y críticas

La decisión generó un inmediato rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sea considerada un mensaje político en un partido frente a Inglaterra, país con el que Argentina mantiene el histórico reclamo diplomático por el archipiélago.

Ante la polémica, el vocero presidencial Adrián Ravier reiteró este martes que "las Malvinas son argentinas" y sostuvo que las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher fueron sacadas de contexto.

Según explicó, el mandatario valoró aspectos de la política económica impulsada por Thatcher y no modificó la posición histórica del Gobierno argentino respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.