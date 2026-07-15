ANSES: cómo consultar y descargar los recibos de haberes desde Mi ANSES

(Alta Gracia; SN) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva función en la aplicación Mi ANSES que permite a jubilados y pensionados consultar el historial de sus recibos de haberes y descargar los comprobantes de manera digital.
La herramienta brinda acceso tanto al último recibo como a las liquidaciones anteriores, permitiendo revisar el detalle de los conceptos que integran cada pago. Los documentos cuentan con validez oficial y pueden utilizarse para la realización de distintos trámites.
Desde el organismo indicaron que el acceso se realiza de forma segura, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de concurrir a una oficina.
La aplicación Mi ANSES está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android e iPhone, aunque la misma consulta también puede realizarse desde el sitio web oficial del organismo.
Paso a paso para consultar los recibos
Para acceder al historial de haberes desde la aplicación es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción "Jubilación" y luego "Consultar tu recibo de haberes".
- Allí se visualizará el último recibo disponible junto con el historial de liquidaciones anteriores.
- Si se desea descargar el comprobante, se debe presionar el ícono correspondiente y elegir la opción para enviarlo al correo electrónico registrado en ANSES. Desde allí podrá imprimirse o conservarse en formato digital.
La consulta también continúa disponible a través del portal oficial de mi ANSES, ingresando con las mismas credenciales.