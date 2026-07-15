ANSES: cómo consultar y descargar los recibos de haberes desde Mi ANSES

(Alta Gracia; SN) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva función en la aplicación Mi ANSES que permite a jubilados y pensionados consultar el historial de sus recibos de haberes y descargar los comprobantes de manera digital.

La herramienta brinda acceso tanto al último recibo como a las liquidaciones anteriores, permitiendo revisar el detalle de los conceptos que integran cada pago. Los documentos cuentan con validez oficial y pueden utilizarse para la realización de distintos trámites.

Desde el organismo indicaron que el acceso se realiza de forma segura, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de concurrir a una oficina.

La aplicación Mi ANSES está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android e iPhone, aunque la misma consulta también puede realizarse desde el sitio web oficial del organismo.

Paso a paso para consultar los recibos

Para acceder al historial de haberes desde la aplicación es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción "Jubilación" y luego "Consultar tu recibo de haberes". Allí se visualizará el último recibo disponible junto con el historial de liquidaciones anteriores. Si se desea descargar el comprobante, se debe presionar el ícono correspondiente y elegir la opción para enviarlo al correo electrónico registrado en ANSES. Desde allí podrá imprimirse o conservarse en formato digital.

La consulta también continúa disponible a través del portal oficial de mi ANSES, ingresando con las mismas credenciales.