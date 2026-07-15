Malvinas: "No es una provocación reivindicar nuestra soberanía", dijo Hugo Caric

Hugo Caric - periodista deportivo

(Alta Gracia; SN) En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el periodista deportivo Hugo Caric cuestionó la decisión de impedir el ingreso de banderas con referencias a las Islas Malvinas al estadio y aseguró que reivindicar la soberanía argentina "no puede considerarse una provocación".

En diálogo con Siempre Radio, Caric afirmó que el encuentro tiene un componente histórico que va mucho más allá de lo futbolístico, aunque aclaró que no corresponde trasladar a los jugadores responsabilidades políticas.

"Coincido con Scaloni cuando dice que es un partido de fútbol. Ahora, no es un partido de fútbol más", expresó el periodista.

Para Caric, el cruce entre argentinos e ingleses arrastra una historia que comenzó mucho antes de la Guerra de Malvinas y que terminó de consolidarse como uno de los grandes clásicos del fútbol mundial.

Sin embargo, sostuvo que una cosa es reconocer esa carga simbólica y otra muy distinta impedir manifestaciones vinculadas al histórico reclamo argentino sobre las islas.

"No me parece un hecho provocativo reivindicar nuestros derechos, nuestra soberanía sobre Malvinas. Creo que tiene que ser una cuestión de orgullo", afirmó.

"La decisión no me parece buena"

Durante la entrevista, Caric recordó que situaciones similares ya habían generado polémica en otros torneos organizados por la FIFA, como ocurrió durante el Mundial Sub-20 disputado en Argentina, cuando fue cubierto el nombre del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

En ese sentido, cuestionó tanto la postura del organismo internacional como la actitud del Gobierno argentino.

"La decisión no me parece buena. Hay una maniobra de la FIFA en todo esto y aceptarla muy livianamente por la Argentina, que creo que tiene que marcar posición", sostuvo.

El periodista también fue crítico con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas o carteles con referencias a Malvinas.

"Hasta queda en evidencia la torpeza, la ignorancia o la sumisión extrema. No me parece provocativo mostrar un mapa de las Islas Malvinas", señaló.

El partido y la historia

Más allá de la polémica, Caric consideró que el duelo entre Argentina e Inglaterra seguirá teniendo un peso especial para varias generaciones de argentinos.

"Yo no conocí a San Martín, pero sé lo que hizo. Con Malvinas pasa algo parecido: es un tema muy presente en nuestra historia y que une a gran parte de la sociedad", reflexionó.

No obstante, insistió en que el reclamo por la soberanía no debe recaer sobre los futbolistas.