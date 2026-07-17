Alta Gracia: tras la multitud de la semifinal, preparan un operativo especial para la final

(Alta Gracia; SN) A dos días de la final del Mundial entre Argentina y España, el Municipio de Alta Gracia comenzó a delinear un operativo especial de seguridad para acompañar los posibles festejos del domingo. La planificación contempla un despliegue mayor al realizado durante la semifinal, cuando miles de personas coparon el centro de la ciudad.

En diálogo con Siempre Radio, el subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, confirmó que este viernes se realizará una reunión de coordinación junto a la Policía, Defensa Civil, Tránsito, Guardia Local, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el resto de las áreas involucradas.

"La idea es no solo respetar la numérica, sino poder tener más personal", explicó el funcionario, al recordar que en la celebración por el pase a la final participaron entre 9.000 y 11.000 personas, según la estimación realizada a partir de registros de videovigilancia.

Más personal y una logística ampliada

El partido comenzará el domingo a las 16 y, en caso de una victoria argentina, el Municipio estima que los festejos comenzarán alrededor de las 18 o 18.30.

Saieg recordó que durante la última celebración trabajaron cerca de 160 personas entre personal municipal, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, aunque adelantó que ese número será mayor para la final.

Además del despliegue policial, el operativo incluirá a agentes de Tránsito, Defensa Civil, Guardia Local, paramédicos y personal de asistencia, teniendo en cuenta que en la semifinal la concentración de personas se extendió hasta el sector de las calles Urquiza y Belgrano.

Subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg.

"Que ganemos adentro y también afuera"

El funcionario reconoció que, pese al clima festivo, durante el último operativo se registraron incidentes.

"En el último partido hubo seis aprehendidos y una persona sufrió una herida cortante en la cabeza. Pero, por la cantidad de público, pudimos mantener las vidrieras en orden y no hubo robos ni hurtos en los comercios", señaló.

En ese sentido, pidió que la celebración se desarrolle sin violencia.

"Ojalá ganemos adentro de la cancha y también afuera", expresó.

El autor de la bengala ya fue identificado

Consultado por el episodio de la bengala que se viralizó tras la semifinal, Saieg confirmó que el responsable ya fue individualizado.

"Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al autor. Esa información ya fue aportada a la Unidad Judicial y a la Fiscalía, que son las que continúan con la investigación", indicó.

El funcionario recordó además que toda la zona donde habitualmente se concentran los festejos está monitoreada por cámaras y advirtió que cualquier hecho de violencia o vandalismo quedará registrado.

Un llamado a la reflexión

Finalmente, Saieg apeló a la responsabilidad de quienes participen de los festejos.

"Si la gente va dispuesta a festejar en paz y con tranquilidad, va a salir todo bien. Si algunos van con otra intención, probablemente tengamos problemas todos", sostuvo.

Y concluyó con un mensaje de confianza en la comunidad: "Tengo fe en Alta Gracia y en mis vecinos. Ojalá, si Argentina sale campeona, podamos celebrarlo como corresponde".