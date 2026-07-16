"Venden el país": el cruce entre Villarruel y Bullrich por la ley de tierras profundiza la interna libertaria

(Alta Gracia; SN) La interna de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta este jueves, pocas horas antes de la sesión en la que el Senado debatirá la polémica Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta vez fue la propia vicepresidenta Victoria Villarruel quien lanzó una de las críticas más duras contra el Gobierno de Javier Milei al afirmar que el oficialismo pretende "vender el país" con la reforma que elimina los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.

El enfrentamiento se produjo durante una conversación por WhatsApp con la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en medio de las discusiones sobre la conveniencia de realizar la sesión luego de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial.

Cuando Bullrich defendió la realización del debate, Villarruel respondió con una frase que dejó al descubierto la profundidad de la interna libertaria.

Victoria Villarruel: "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?... Nadie quiere festejar en el Senado votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras. Para vender el país".

La pelea por la tierra

El proyecto impulsado por el Gobierno elimina las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir campos en Argentina.

Mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico, distintos sectores de la oposición, especialistas y organizaciones sociales advierten que podría acelerar la extranjerización de territorios considerados estratégicos.

Las diferencias también quedaron reflejadas dentro del propio oficialismo.

Bullrich defendió la iniciativa y aseguró que la ley permitirá que el país deje atrás el atraso económico.

Patricia Bullrich: "Ni se venden tierras, se desarrolla el país", respondió la legisladora.

Pero Villarruel redobló la apuesta y cuestionó el rumbo económico del Gobierno.

Victoria Villarruel: "No se desarrolla nada. Están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho", disparó.

Una ruptura cada vez más evidente

La discusión escaló rápidamente hacia el plano personal.

Bullrich llegó a sugerirle a la vicepresidenta que renuncie a su cargo si no comparte el rumbo del Gobierno.

Patricia Bullrich: "Si no te gusta, renunciá", le escribió.

Villarruel respondió reivindicando su legitimidad política.

Victoria Villarruel: "A mí también me votaron. Y no te votaron a vos", retrucó.

El intercambio terminó con nuevas descalificaciones personales

Victoria Villarruel: "Andá a chuparle las medias a Karina."

Bullrich contestó con una descalificación y un pronóstico político.

Patricia Bullrich: "Chau. Comienzo y fin de una corta vida política. Los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales."

La vicepresidenta cerró la conversación con otra respuesta.

Victoria Villarruel: "Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida."

Sesión con final abierto

Mientras la interna se profundiza, el Senado se prepara para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos centrales del Gobierno nacional.

La iniciativa llega al recinto luego de numerosas modificaciones y en un escenario de fuerte incertidumbre, ya que el oficialismo continúa negociando los votos necesarios para conseguir la media sanción.