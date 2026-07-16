Messi celebró darle una alegría "a la gente que la pasa mal, no tiene trabajo o no llega a fin de mes"

(Alta Gracia; SN) La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial dejó otra actuación memorable dentro de la cancha, pero también una declaración de Lionel Messi que rápidamente trascendió lo futbolístico.

El capitán argentino aprovechó los festejos tras el triunfo sobre Inglaterra para hablar de la realidad que atraviesan millones de argentinos y del significado que tiene el fútbol en medio de las dificultades económicas.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar", expresó.

Luego llegó una frase que rápidamente se volvió viral por su sensibilidad y su mirada sobre el presente del país.

"Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando."

Lejos de quedarse en el análisis deportivo, Messi vinculó los logros de la Selección con la necesidad de ofrecer un momento de felicidad en un contexto complejo para muchas familias argentinas.

"Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre", agregó, al describir la capacidad de los argentinos para sobreponerse a las dificultades.

"Nadie nos regaló nada"

Más allá del costado social de sus declaraciones, el capitán también valoró el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que disputará su segunda final mundialista consecutiva.

"Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más y meter dos finales seguidas... hoy conseguimos algo impresionante."

Messi destacó además la continuidad del ciclo de la Selección y defendió el trabajo realizado durante los últimos años.

"Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años."

En ese sentido, también respondió a quienes cuestionaron el recorrido argentino durante el torneo.

"Hoy volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha."

A los 39 años, el capitán volverá a disputar una final del mundo, pero esta vez dejó una frase que excedió el fútbol y encontró eco en una realidad cotidiana que millones de argentinos conocen de cerca.