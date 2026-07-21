Devolución de favores: Milei le dio cinco años más al juez que habilitó la reforma laboral
Política21 de julio de 2026SN
Víctor Pesino continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo luego de recibir el aval del Senado. El trámite para extender su permanencia comenzó un día después de un fallo favorable al Gobierno.
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