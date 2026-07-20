Anisacate: Contini recortó un 90% la partida de medicamentos y destinó $445 millones a tercerizaciones

(Anisacate; SN) En una sola modificación presupuestaria, la gestión de Natalia Contini redujo drásticamente los fondos destinados a medicamentos, instrumental sanitario, dispensarios y asistencia a familias en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, más que triplicó la partida prevista para “servicios ejecutados por terceros”, que pasó de $126 millones a $445 millones.

Los movimientos quedaron formalizados mediante el Decreto 31/2026, firmado por la intendenta y por el secretario de Gobierno y Desarrollo Urbano, David Perazzolo, el 14 de mayo. La medida fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial 140 de la Municipalidad de Anisacate.

El decreto no amplió ni redujo el presupuesto total del Municipio, fijado en $16.253 millones para 2026. Lo que hizo fue cambiar el destino de cientos de millones de pesos: quitó recursos de determinadas áreas y los trasladó hacia otras prioridades de la administración.

Medicamentos: de $38 millones a apenas $3,7 millones

El recorte más profundo aparece en la partida destinada a medicamentos. El Presupuesto 2026 contemplaba un crédito de $38 millones, pero la modificación retiró $34,3 millones y dejó disponibles solamente $3,7 millones para lo que resta del ejercicio.

La reducción alcanza el 90,3% de la partida original. En otras palabras, de cada $100 presupuestados para medicamentos, la gestión dejó menos de $10.

También se redujeron severamente los fondos destinados a la compra de aparatos e instrumental de salud. Esa partida pasó de $35 millones a $5 millones, después de que el Ejecutivo retirara $30 millones. El ajuste fue del 85,7%.

A su vez, el dinero previsto para “dispensarios y otros gastos no clasificados” bajó de $35,3 millones a $18,3 millones. En este caso, el recorte fue de $17 millones, equivalente al 48%.

Entre las tres partidas sanitarias —medicamentos, instrumental y dispensarios— la administración retiró $81,3 millones. El crédito conjunto cayó de $108,3 millones a poco más de $27 millones, una disminución cercana al 75%.

El decreto incrementó en $16 millones la partida destinada a Zoonosis, que pasó de $11,5 millones a $27,5 millones. Incluso considerando esa incorporación, el conjunto de las partidas sanitarias y de Zoonosis sufrió una reducción neta de $65,3 millones.

Menos ayuda para las familias

La reestructuración también alcanzó los fondos municipales destinados a los sectores con mayores necesidades.

La partida “Ayuda a familias carenciadas” tenía asignados casi $40 millones. Contini retiró $30 millones y dejó disponibles $9,9 millones, lo que representa una reducción del 75%.

También se quitaron $15 millones de “subsidios varios”. El crédito disminuyó de $21,7 millones a $6,7 millones, con un ajuste cercano al 69%.

Los aportes para eventos culturales, por su parte, fueron reducidos en $20 millones: pasaron de $126,3 millones a $106,3 millones. Además, se retiraron $36 millones de la partida correspondiente al Paicor, que bajó de $676 millones a $640 millones.

Entre ayuda a familias, subsidios, eventos culturales y Paicor, el decreto redujo otros $101 millones.

El salto de los servicios tercerizados

Mientras disminuyó los recursos para salud y asistencia social, el Gobierno de Contini dispuso un incremento de $319 millones para una partida identificada como “servicios ejecutados por terceros”.

Ese rubro tenía originalmente $126 millones y, después de la modificación, quedó con un presupuesto de $445 millones. El aumento fue del 253%: la partida quedó tres veces y media por encima de su monto anterior.

El decreto no detalla cuáles son los servicios comprendidos, qué áreas municipales los requieren, qué empresas o proveedores podrían realizarlos ni cómo se calculó la necesidad de sumar $319 millones.

Otro incremento significativo aparece bajo la denominación “otros aportes”. Esa partida pasó de casi $7 millones a $113 millones tras recibir una ampliación de $106 millones. Es decir, multiplicó su presupuesto más de 16 veces.

El decreto tampoco individualiza en su articulado quiénes recibirán esos aportes ni cuáles serán las actividades financiadas con esos recursos.

Solo entre “servicios ejecutados por terceros” y “otros aportes”, la gestión incorporó $425 millones adicionales a dos partidas cuya denominación no permite conocer el destino final del dinero.

Más fondos para publicidad y asesoramiento legal

La modificación también agregó $9 millones a la partida del asesor letrado municipal, que pasó de $23,4 millones a $32,4 millones. El incremento fue superior al 38%.

Para “difusión municipal, publicidad e imprenta” se destinaron otros $3 millones. Esa partida, que ya contaba con $82,9 millones, quedó elevada a $85,9 millones.

También aumentaron los fondos para gastos de imprenta y reproducción, que pasaron de $10,2 millones a $13,2 millones.

El presupuesto destinado a la dieta de los integrantes del Tribunal de Cuentas recibió una ampliación de $7 millones y pasó de $9,2 millones a $16,2 millones. En paralelo, la partida de dietas de los concejales fue reducida en $13 millones.

Otros $319 millones bajo una descripción general

La partida para servicios tercerizados ya era considerable dentro del Presupuesto 2026, pero la decisión de incorporar otros $319 millones la convirtió en uno de los rubros más reforzados mediante el decreto.

El monto final de $445 millones supera ampliamente los presupuestos destinados a medicamentos, instrumental sanitario, dispensarios, ayuda a familias y subsidios varios, incluso si esas cinco partidas se sumaran antes de los recortes.

Antes de la modificación, esos rubros sociales y sanitarios reunían aproximadamente $170 millones. Después de la reestructuración quedaron con alrededor de $43,8 millones. Los servicios ejecutados por terceros, en cambio, terminaron con más de diez veces esa cifra.

Fuentes: Boletín Oficial 140 y Presupuesto 2026 publicado en el Boletín Oficial 135.