Senado: el Gobierno volvió a fracasar con la ley de tierras

(Alta Gracia; SN) El Gobierno nacional sufrió este jueves un nuevo revés legislativo al no conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras Rurales, una iniciativa que busca eliminar las restricciones para la compra de campos por parte de capitales extranjeros.

Se trata del tercer intento fallido del oficialismo por modificar la norma sancionada en 2011, que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales y protege zonas consideradas estratégicas para la soberanía nacional.

Ante la falta de apoyos, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, optó por pedir un cuarto intermedio y postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto, evitando así una derrota en el recinto.

Malvinas y la disputa por la soberanía

Desde distintos sectores de la oposición interpretaron que el clima generado por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial, tras vencer a Inglaterra, terminó influyendo en el debate parlamentario.

La imagen de los jugadores celebrando con una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas, sostuvieron algunos legisladores, hizo más difícil respaldar una iniciativa cuestionada por organizaciones sociales, excombatientes y referentes políticos por considerar que facilita la venta de tierras estratégicas a capitales extranjeros.

"El día después de ver a los jugadores con la bandera de Malvinas, ver a senadores votando a favor de la entrega del territorio era muy fuerte", señalaron fuentes del interbloque peronista.

Un proyecto que sigue sin reunir consenso

La reforma impulsada por el Gobierno propone eliminar buena parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto también incluye modificaciones sobre desalojos y cambios en la legislación que regula el uso de tierras afectadas por incendios.

Sin embargo, el capítulo referido a la venta de tierras volvió a convertirse en el principal obstáculo para el oficialismo.

Durante las últimas semanas, especialistas, organizaciones vinculadas a la defensa de la soberanía, excombatientes de Malvinas y dirigentes políticos advirtieron que la iniciativa podría acelerar la concentración de territorios estratégicos en manos de capitales extranjeros.

Un nuevo traspié para el oficialismo

La iniciativa ya había fracasado en dos oportunidades anteriores: primero por falta de respaldo político y luego por la crisis generada alrededor del caso Adorni.

Esta vez, el oficialismo tampoco logró cerrar los acuerdos necesarios pese a las modificaciones introducidas al texto y a las negociaciones de último momento con bloques aliados.

Con el debate postergado hasta agosto, el Gobierno buscará reabrir las negociaciones para intentar conseguir la media sanción de uno de los proyectos considerados prioritarios dentro de su agenda legislativa.