Selección argentina: el plantel vuelve sin Messi y el Gobierno confirmó que no habrá festejos

(Buenos Aires; SN) Parte de la Selección argentina regresará este lunes al país luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. La delegación llegará alrededor de las 19 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque lo hará sin Lionel Messi y otros integrantes del plantel.

El equipo nacional partió desde Nueva York en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la formación no viaja completa, ya que varios futbolistas se trasladaron directamente hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus días de descanso.

Messi permaneció en Estados Unidos y se trasladó directamente a Miami, donde reside. Rodrigo De Paul tampoco integra la delegación que llegará a Buenos Aires. Si bien no se difundió la nómina completa de pasajeros, se estima que entre quienes regresarán se encuentran principalmente los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino había anticipado la situación mediante un comunicado: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Sin festejos ni visita a la Casa Rosada

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá celebraciones públicas por el regreso del seleccionado. Solamente se prepara una recepción protocolar en Ezeiza, acorde con la decisión adoptada por los futbolistas y el cuerpo técnico después de la final.

“La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración”, explicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de realizar una caravana o un encuentro multitudinario. También está confirmado que la delegación no visitará la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei había señalado previamente que declararía un feriado nacional en la fecha que eligieran los jugadores y el cuerpo técnico para encontrarse con la ciudadanía. Sin embargo, tras la derrota ante España y la decisión de varios futbolistas de no regresar al país, esa posibilidad quedó sin efecto para este lunes.

Operativo de seguridad en Ezeiza

Para la llegada del vuelo se desplegará un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los controles estarán ubicados sobre la Autopista Riccheri y en la intersección de Teniente General Morillas y Jorge Newbery.

Por ese sector solamente podrán circular las tripulaciones, las personas con credenciales de acceso y quienes cuenten con pasajes. La medida busca evitar concentraciones en los alrededores del aeropuerto, ante la llegada de una delegación reducida y sin actividades públicas previstas.