Las Malvinas son Argentinas: La historia de la bandera que terminó en manos de los jugadores argentinos

(Alta Gracia; SN) La imagen dio la vuelta al mundo apenas terminó la histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En pleno festejo sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los futbolistas desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una escena cargada de simbolismo que rápidamente se volvió viral.

Con el correr de las horas también comenzó a conocerse la historia detrás del paño. Según una versión que se difundió en la red social X, la bandera habría sido confeccionada de manera improvisada utilizando una sábana de hotel.

La publicación fue realizada por una usuaria identificada como @Milo20154, quien aseguró que el cartel fue pintado por un familiar y luego ingresado al estadio para ser exhibido durante el encuentro.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp — 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026

La explicación cobró fuerza luego de las declaraciones del defensor Gonzalo Montiel, quien reveló cómo llegó el paño hasta los jugadores.

"Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", contó el lateral tras la clasificación argentina.

En la misma línea, el periodista Nelson Castro aseguró que la bandera fue arrojada desde una de las tribunas una vez finalizado el partido y terminó en manos del plantel durante los festejos.

Un símbolo en un partido especial

La escena tuvo un fuerte impacto por el contexto. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo en un duelo inevitablemente atravesado por la memoria de la Guerra de Malvinas y por la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

Después del partido, varios futbolistas dejaron en claro que no se trató de un encuentro más.

Consultado por la bandera, Leandro Paredes respondió con una frase que rápidamente se viralizó: "Y siempre serán argentinas".

-Se vio una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

-Y serán siempre argentinas pic.twitter.com/A81L6De0N9 — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

Por su parte, Lautaro Martínez, autor del gol de la clasificación, reconoció que el partido tuvo un significado especial para el plantel.

"Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial", expresó.

Lisandro Martínez, sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina:



“No podíamos fallarle al pueblo argentino”.



pic.twitter.com/CoecvUcCQB — Santiago Marani (@SantiMarani) July 16, 2026

También Lisandro Martínez hizo referencia a la carga emocional del momento.

"Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando", sostuvo al ser consultado por la imagen que recorrió el mundo.

La aparición de la bandera se produjo apenas un día después de que las autoridades del operativo de seguridad informaran que no estaría permitido ingresar al estadio con banderas o carteles vinculados a las Islas Malvinas, al considerarlos mensajes de contenido político.