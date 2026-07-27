FMI en Casa Rosada: Milei recibe a Georgieva con las reservas y el ajuste sobre la mesa

(Alta Gracia; SN) – El presidente Javier Milei recibirá este lunes a las 14 en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Media hora más tarde se sumarán integrantes del gabinete nacional.

La reunión marcará la primera visita oficial de Georgieva al mandatario argentino en Buenos Aires, luego de los encuentros bilaterales que mantuvieron durante 2024 y 2025 en Estados Unidos.

Aunque el Gobierno no informó públicamente un temario detallado, la visita estará atravesada por los compromisos asumidos dentro del acuerdo vigente con el organismo: acumulación de reservas, equilibrio fiscal, reducción de subsidios, mayor flexibilidad cambiaria y continuidad de las reformas estructurales.

Un respaldo condicionado

En mayo, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas acordado con Argentina y habilitó un desembolso inmediato de aproximadamente US$1.000 millones.

Con ese giro, los desembolsos acumulados alcanzaron cerca de US$15.800 millones sobre el programa firmado en abril de 2025, originalmente anunciado por US$20.000 millones y con una duración de 48 meses.

El organismo destacó el cumplimiento de la mayoría de los objetivos fiscales y monetarios, además de elogiar las reformas impulsadas por el Gobierno en materia laboral, comercial y de desregulación.

Sin embargo, reconoció que Argentina incumplió la meta de acumulación de reservas internacionales netas establecida para diciembre. El directorio reclamó sostener las compras de divisas del Banco Central y avanzar hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio.

La acumulación de reservas será, por lo tanto, uno de los asuntos centrales que sobrevolarán la reunión de este lunes, incluso si no aparece expresamente mencionada en la comunicación oficial.

Menos subsidios y nuevas reformas

El último informe del Fondo respaldó el objetivo del Gobierno de mantener el equilibrio fiscal durante 2026, pero detalló cómo espera que se sostenga: mediante nuevas reducciones de los subsidios energéticos, una mayor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional.

El organismo también planteó la necesidad de avanzar, a mediano plazo, con modificaciones en los sistemas tributario y previsional. A esto sumó el fortalecimiento de las reglas fiscales para todos los niveles del Estado.

En el plano económico, el FMI pidió profundizar la apertura y la desregulación para atraer inversiones hacia sectores considerados estratégicos, como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento.

Al mismo tiempo, advirtió que el Gobierno deberá sostener políticas sociales destinadas a reducir el impacto inmediato del ajuste. Según el propio organismo, la asistencia a los sectores más vulnerables será necesaria para conservar el respaldo social al programa económico.

La visita de Georgieva se produce así en un escenario atravesado por dos caras de una misma política: el reconocimiento del organismo al rumbo económico libertario y la exigencia de cumplir metas que implican sostener el ajuste sobre subsidios, gasto público y estructura estatal.

Empresarios y Vaca Muerta

Durante su estadía en Argentina, Georgieva también tiene previsto mantener encuentros con empresarios y visitar Vaca Muerta, uno de los principales sectores sobre los que el Gobierno deposita sus expectativas de ingreso de divisas e inversiones.

La actividad en el yacimiento neuquino se vincula con el interés del Fondo en fortalecer las exportaciones y mejorar la capacidad del país para afrontar sus compromisos externos.

Argentina continúa siendo el principal deudor del FMI y enfrenta importantes vencimientos en moneda extranjera. Por esa razón, el organismo insiste en que el país debe recuperar un acceso estable a los mercados internacionales y reducir gradualmente su exposición frente al Fondo.

La agenda internacional de Milei

La agenda exterior continuará este martes. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, luego de que la administración de Donald Trump impusiera un arancel del 10% a las exportaciones argentinas.

El encuentro tendrá como objetivo revisar la relación comercial bilateral y se desarrollará en momentos en que el Gobierno intenta preservar su alineamiento político con Washington frente a una medida que afecta el ingreso de productos argentinos a ese mercado.

Milei, por su parte, viajará a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. La dirigente de Fuerza Popular fue proclamada presidenta electa tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta peruana.

La ceremonia reunirá a referentes de gobiernos conservadores de la región y le permitirá a Milei reforzar su estrategia de acercamiento con administraciones ideológicamente afines.