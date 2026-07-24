Dólar: el Gobierno admitió que podría llegar a $1.800 en los próximos meses

ADRIÁN RAVIER - captura carajo

(Alta Gracia; SN) – El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el dólar podría alcanzar los 1.800 pesos durante los próximos meses. Aunque intentó diferenciar ese escenario de una devaluación abrupta, el valor mencionado representa un aumento cercano al 20% respecto de la cotización actual.

“Que el tipo de cambio llegue a 1.700 o 1.800 pesos dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó el funcionario durante una entrevista concedida al canal de streaming Carajo.

Este viernes, el dólar oficial cotizaba a un promedio de 1.510,79 pesos para la venta, según los valores informados por las entidades financieras al Banco Central. De concretarse el escenario planteado por Ravier, la divisa aumentaría aproximadamente 290 pesos.

Pese a reconocer esa posibilidad, el portavoz buscó transmitir tranquilidad y afirmó que “la estabilidad cambiaria está muy clara”.

El Gobierno relativizó una posible suba

Ravier sostuvo que resulta difícil determinar si actualmente existe atraso cambiario. Sin embargo, reconoció que, al comparar el valor actual con el promedio de los últimos años, el dólar se encuentra “un poquito abajo”.

“Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa”, aseguró. También afirmó que una eventual cotización de 1.800 pesos “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

Para justificar su posición, comparó el escenario actual con devaluaciones anteriores. Mencionó que durante el gobierno de Mauricio Macri el dólar pasó de 15 a 60 pesos y recordó que, tras la salida de la convertibilidad en 2002, la cotización se triplicó.

“Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasemos de 1.500 a 6.000 pesos. Si vamos a 2002, sería como que pasara de 1.500 a 4.500. Nadie ve ese escenario”, explicó.

Con esa comparación, el vocero presentó una eventual suba hasta los 1.800 pesos como una corrección menor y no como un salto cambiario.