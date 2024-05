Cómo preparar las mejores chalitas integrales

¡RECETA DE CHALITAS INTEGRALES!



Para armar unas chalitas estupendas para dips o para el mate o para acompañar las comidas, necesitarás:

🔸2 tazas de harina integral Remolino.

🔸1cdta de polvo para hornear.

🔸1 pocillo pequeño (de café) de un buen aceite.

🔸200 cc de agua.

🔸Sal a gusto.

🔸Orégano si te agrada.

🔸Ají molido si las quisieras para alguna salsita de aperitivo. Se verán coloridas y quedarán sabrosas.

🔸Semillas si te agradan los productos enriquecidos con chía, sésamo o alguna otra. O algún mix por supuesto.



¡A COCINAR!

✔️Mezclar la harina Remolino, el polvo para hornear, la sal y las hierbas que haya elegido. Agregar luego el aceite y el agua siempre integrando bien todos los ingredientes. Tratar cuidadosamente la masa, dejarla reposar una media hora, amasar y cortar en tiras de 2 cm por el largo que quieras. La primera vez que las hagas, que no sean demasiado finas pero después será muy fácil afinarlas.

✔️Van a una placa lubricada al horno bien caliente no más de 20 minutos. Esta atentos/as ya que no todos los hornos son iguales.

✔️Retirar cuando estén listas y esperar que enfríen para despegarlas suavemente.

¡En Alta Gracia y Valle de Paravachasca,

hacé tu pedido de Harina Integral Agroecológica Remolino al 3547-650500